Mostra Santi: incentivando a criatividade e imaginação, para que as crianças sonhem alto e teçam suas próprias narrativas

A Mostra Santi continua a todo vapor! Dentre os vários assuntos tratados pelos nossos alunos de todas as turmas, dois deles são “Tecendo Narrativas” e “Fantasia e Sonhos x Realidade”. Diversas séries da nossa escola criaram trabalhos e atividades pautados nesses temas, e tiveram a oportunidade de trabalhar a leitura, escrita e, principalmente, a criatividade.

Qual a importância desse tema?

É durante a infância que as crianças desenvolvem sua imaginação e curiosidade. A partir dessas duas lentes, elas começam a entender a si mesmas e o mundo ao seu redor. Exatamente por isso, exercitar sua imaginação é muito importante nessa fase.

Na escola, há inúmeras atividades que favorecem a vivência do jogo simbólico, com brincadeiras nas quais as crianças usam a imaginação para experimentarem diferentes papéis. Esse ambiente também permite que os alunos expressem, por meio de diferentes linguagens, suas ideias e pensamentos.

É essencial estimular o desenvolvimento da criatividade das crianças, possibilitando benefícios perceptíveis durante todo o crescimento e até na fase adulta. Ao olhar para as demandas da sociedade, por exemplo, a criatividade é vista como um grande diferencial nos profissionais modernos.

Essa competência, que tem sido a base de grandes ideias, é também uma ferramenta importante na solução de problemas na busca de alternativas inovadoras. Ao ter sua criatividade estimulada na infância, as crianças levam mais facilmente esta habilidade para o resto da vida.

Como nasce uma canção?

A turma do 6º ano montou um projeto iniciado pela pergunta que dá seu nome: “Como nasce uma canção?”. Entendendo que uma música precisa de letra e melodia, as crianças estudaram várias formas diferentes de cantos. Depois, criaram coletivamente a letra, a partir da ideia de repetição de um bordão, substituindo o clichê da rima.

A temática escolhida foi o gosto, nossas preferências e escolhas cotidianas. O refrão também foi uma brincadeira textual: “Tudo é uma questão de gosto, gosto é uma questão de tudo”, que ressalta como nossas preferências se apresentam em todas as esferas de nossa vida. Por fim, foi montado o arranjo musical com percussão corporal, cada um gravando em sua casa, e o professor complementou com violão e piano.

Conhecendo, produzindo e atuando

Já a turma do 4º ano teve a oportunidade de compartilhar a leitura do livro “A Megera Domada”. Depois, realizaram a análise de textos teatrais, posteriormente, a reflexão sobre a organização, os elementos específicos desse gênero, as falas de personagens, o tempo verbal, as orientações de ações, a participação do narrador, a pontuação, entre outros.

Partindo para uma proposta interdisciplinar do projeto, o produto final desse estudo será a adaptação de uma música. Dessa maneira, passo a passo, a partir de uma música escolhida pelo professor José Calixto, as crianças começaram a produzir a adaptação para uma peça teatral, estruturando um roteiro com o professor Rudson, durante as aulas de Teatro. Agora, além do texto, as crianças já começaram a preparar cenários, figurinos e estão ensaiando para dar vida e mostrar seus talentos!

Com esses projetos, nossos alunos puderam trabalhar a imaginação, a criatividade e enfrentar o desafio de desenvolver um projeto em grupo. Quer conhecer outros trabalhos incríveis dos nossos alunos?

Acesse nossa Mostra Online! Depois, não esqueça de nos contar o que achou.