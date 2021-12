Mostra Santi: estimulando a comunicação consciente e crítica

Estamos chegando ao final da Mostra Santi! Entre os assuntos tratados durante todo o evento, tivemos o chamado “Pop!”. Nele, nossos alunos criaram escritas e artes de forma consciente e crítica, refletindo sobre a realidade e desenvolvendo suas próprias opiniões e valores.

Qual a importância desse tema?

A escolha tem papel essencial no auxílio ao desenvolvimento do senso crítico, da visão de mundo sob uma perspectiva única e da individualidade de cada um dos alunos. Trabalhar o olhar atento deles é diferente de moldar os pensamentos exatamente como o seu; é oferecer todo o tipo de oportunidade para que eles conheçam e reflitam sobre o mundo, tirando, assim, suas próprias conclusões.

Trata-se de uma habilidade valorizada em todas as etapas de nossa vida, desde o ambiente pessoal, passando pela formação acadêmica e profissional. Afinal, uma pessoa que é capaz de compreender e se posicionar diante dos fenômenos do mundo, consegue analisar diferentes situações e articular seus pensamentos, expondo causas e consequências de cada ação.

Por isso, o pensamento crítico é muito valorizado em nossa proposta pedagógica, podendo ser aprimorado pelos professores em sala de aula, de forma a destacar o raciocínio ágil, a reflexão e a curiosidade da turma. Seja dentro ou fora da sala de aula, estas práticas estão cada vez mais presentes, ajudando a formar crianças e adolescentes com mentes mais abertas para encarar o mundo.

Fake News

Com uso cada vez maior das redes sociais, a circulação de fake news entre as pessoas está aparecendo de forma mais e mais exacerbada. Os alunos do 9º ano, pensando nessa problemática que tanto afeta nossas vidas, uniram as disciplinas de Inglês e Ciências para desenvolver um projeto que possibilitasse a ampliação da divulgação científica, abordando alguns tópicos importantes que são usados para divulgar notícias falsas e mostrando ao público leitor abordagens que questionam e discutem, de maneira adequadas, diferentes conceitos científicos. Além disso, os estudantes também usaram seu conhecimento em língua inglesa para desenvolver seus textos, com a finalidade de atingir públicos maiores e variados, além de pessoas para além do próprio país em que vivem.

