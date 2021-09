Iniciação ao Segmento: todos prontos para a transição do Fund. 1 para o Fund. 2!

A passagem dos alunos do Ensino Fundamental 1 para o Fundamental 2 é extremamente importante, pois representa o momento em que os estudantes desenvolvem as capacidades necessárias que vão utilizar para a mais nova fase de suas vidas escolares. Entretanto, pode ser que para um aluno, a passagem entre etapas de ensino não venha sem dificuldade; especialmente a mudança do 5º para o 6º ano.

Mudança no cenário

Essa trajetória é certamente a mais desafiadora do Ensino Fundamental, pois os alunos são colocados diante de uma nova realidade. Nesse processo, mudam o espaço, os horários, os professores e eventualmente os colegas; fatores os quais os alunos já estavam acostumados e com uma rotina já adaptada. Por isso, a transição de um ano para outro deve ser elaborada com muito cuidado e delicadeza, para que os alunos se acostumem com as novas responsabilidades, habilidades e experiências.

É pensando nisso que elaboramos a disciplina de Iniciação ao Segmento!

Essa disciplina faz parte da grade curricular do Fundamental 2, e é ministrada pela coordenadora do segmento, durante o primeiro semestre do 6º ano. No segundo semestre, damos continuidade na disciplina de Procedimentos de Estudos. Durante a aula, um dos professores do segmento será responsável pelo ensino de estratégias de estudo nas diferentes matérias: registro de aula, tomada de nota, organização de resumos e mapas conceituais, e organização do dia a dia da aula.

Antes um professor, agora são vários!

O contato com mais de um docente, cada um formado em sua própria disciplina, não só exige um novo comportamento dos estudantes como também quebra os laços de afetividade e proximidade com o professor único do Fundamental 1. Por isso, durante a disciplina, os professores são apresentados individualmente e explicam como vão funcionar suas aulas.

“Essa aula de Procedimentos de Estudos é dada por um professor, que também é um professor de outra matéria, o que possibilita que ele seja bem entendido dos conteúdos que os alunos precisam saber”, comenta a coordenadora do Fundamental 2 da Santi, Carolina Cherubini Silva.

Nova rotina, novas tarefas!

Do 6º ao 9º ano, os alunos passam a ter uma semana de provas, um maior número de matérias e uma carga maior de trabalhos para entregar. Por isso, desde o início dos anos finais do Fundamental, buscamos acostumá-los a essa mudança de rotina. “Aprender a estudar, tomar nota, fazer registro de aula, fazer mapa conceitual e estudar sozinho são alguns dos recursos para uma boa formação do estudante”, explica a coordenadora. “Eles precisam aprender o que é ser um aluno de vários professores, fazer trabalhos de diferentes matérias no mesmo dia”.

Passar pela Iniciação ao Segmento é ajudar os alunos a viverem um processo de adaptação e segurança em novos ciclos. Para isso, aqui na Santi, acreditamos muito na importância de um diálogo prévio à mudança, não dizemos que eles devem aprender a se adaptarem, sem antes mostrar formas de guiá-los ou sem discutir as transições pelas quais estão passando. Afinal, estamos juntos com os nossos alunos para apoiá-los em suas fases iniciais da vida e, principalmente, durante todos os processos de suas vivências escolares!

Confira abaixo o depoimento de nossos alunos do 6º ano.