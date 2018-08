Histórias de ex-alunos Santi

Ao entrarem na faculdade, nossos ex-alunos comentam sobre a influência da Santi nesse percurso

Entrar na faculdade é um momento muito esperado e marcante na vida dos estudantes. Mas, antes disso, há uma jornada que os ajuda a conhecer a si mesmo, a se relacionar com os desafios e também a ir em busca dos sonhos. Além, é claro, da aprendizagem dos conteúdos essenciais para ir adiante e superar cada etapa da escolaridade até lá. Nesse sentido, a escolha da escola desde a Educação Infantil é determinante para o sucesso.

Conversamos com alguns dos alunos que passaram pela Escola Santi no Ensino Fundamental, viveram o Ensino Médio em instituições diversas e escolheram caminhos diferentes para o ensino superior, no qual ingressaram durante o 1° semestre deste ano. Agora, distantes, trazem suas visões acerca dos impactos da Santi em suas vidas.

Além dos alunos que se formaram no Ensino Médio, nosso ex-aluno Pedro Henrique Nascimento já estava cursando o segundo ano de Jornalismo quando percebeu que queria mudar de profissão. Por sua familiaridade com as matérias de humanas e o desejo de tornar-se professor, começou a cursar Geografia na USP em 2018. O entusiasmo do futuro geógrafo teve início no período em que estudou na Santi. “Meus professores foram além da sala de aula. Sempre me inspirei neles pela forma de tratamento com o outro. Me considero privilegiado por ter estudado na Santi”, comenta.

Para ele, o diferencial está no incentivo à reflexão junto à capacidade de problematizar, questionando sempre o porquê das coisas serem do jeito que são. “Não é robotizar. Isso não acrescenta em nada. Na Santi aprendi a matéria e como aplicá-la na vida. É primordial que saibamos como fazer isso”, finaliza.

