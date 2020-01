Feira de Trocas ajuda na redução do consumo e no reaproveitamento de livros e uniformes

Iniciativa reafirmou o conceito de “Menos Consumo e Mais Reaproveitamento”, promovido pela escola

A Escola Santi – localizada no bairro do Paraíso, em São Paulo – realizou, em dezembro, mais uma edição de sua já tradicional Feira de Trocas. A ideia do projeto “Troca-Troca na Santi” é o reaproveitamento de uniformes, livros e material didático, num perfeito intercâmbio sustentável entre os pais e os alunos, dentro do conceito “Menos Consumo e Mais Reaproveitamento”, promovido pela escola.

No “Troca-Troca na Santi”, cada aluno pôde levar seu uniforme, livro de literatura ou material didático em bom estado e que não usava mais, e depositou nas caixas de arrecadação, separadas por categorias em diferentes pontos da escola. Desta maneira o material ficou disponível para as crianças e pais interessados. Vale ressaltar que não era necessário que o aluno levasse algum dos itens para poder coletar outro.

O evento é uma iniciativa do projeto SantiSustentável, organizado e realizado de forma colaborativa e voluntária pela Comunidade Santi, formada por pais, equipe e alunos. Desta maneira, é possível reduzir o consumo, reaproveitar objetos e reforçar a cultura de troca entre as famílias da Santi.

Troca-Troca de Uniformes – A chegada das férias é o período ideal para que os pais revisem os guarda-roupas dos seus filhos, separem os itens que não servem mais e façam uma lista dos que serão necessários no próximo ano. “A ideia é possibilitar e maximizar a circulação de uniformes entre os alunos e ensinar, desde cedo, que é possível reutilizar e trocar”, explica Adriana Cury Sonnewend, diretora da Escola Santi.

Os uniformes podem ser doados mesmo que a criança não necessitasse da reposição de um novo conjunto para o ano seguinte. Desta maneira, todos os alunos têm a chance de aproveitar. “Os pais podem retirar quantas peças são necessárias, lembrando que a ideia é selecionar para a doação apenas roupas em bom estado”, completa a diretora da Santi.

Trocando Histórias – Livros de Literatura – Já a troca de livros de literatura tem por objetivo estimular que os alunos e pais adquiram obras de maneira sustentável e, ao mesmo tempo, renovem as suas bibliotecas pessoais. No dia do evento, as obras – em bom estado – estavam organizadas pelas categorias Infantil, Juvenil e Geral. A diretora ressalta a importância da troca de livros: “fomentar a leitura de textos literários é um ponto chave na formação das crianças”.

Troca de Material Didático – Além dos uniformes e dos livros de literatura, a Escola Santi também incentiva que os pais e alunos promovam a troca de materiais didáticos que traz, entre outros benefícios, a diminuição do desperdício de papel e a redução de custos na compra de material escolar. São aceitos livros didáticos em bom estado de conservação (com as anotações devidamente apagadas); mochilas, estojos, lancheiras (limpos e conservados); lápis, giz de cera e canetinhas (em bom estado de conservação e prontos para serem usados), além de pastas para arquivo (que estavam limpas).

“A conscientização e realização de ações que contribuam para um mundo melhor e mais sustentável é papel de todos. E nada melhor do que escola e pais, juntos, trabalharem para este propósito”, completa Adriana.