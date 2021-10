De pouquinho em pouquinho, podemos salvar a natureza!

Todos conhecemos a importância de proteger a biodiversidade. Afinal, para tudo o que o ser humano faz, é necessário algum recurso natural: a nossa alimentação e fornecimento de água para nossas casas, recursos medicinais e cosméticos, a qualidade do ar que respiramos… Além disso, experiências ao ar livre melhoram nosso bem-estar físico, mental e emocional, como visitas a parques urbanos e a áreas protegidas. Entretanto, vemos todos os dias nossas matas serem cada vez mais devastadas, nosso ar e água mais poluídos e o meio ambiente mais prejudicado.

Frente a isso, não podemos ficar parados!

Cada ação de defesa da natureza, por menor que seja, já contribui para que o cenário macro seja protegido e preservado, cada vez por mais pessoas. E é por isso que seremos parceiros do Projeto TiNis!

Acreditando que as crianças conseguem ver a vida de uma forma especial, o projeto surgiu com o peruano Joaquín Léguia que, depois de passar a infância vivendo no jardim de sua avó, com seu irmão, entendeu: o que fazemos às demais pessoas e à natureza, fazemos também a nós mesmos. Essa conclusão incitou Joaquín a iniciar um movimento para que as crianças de todo o mundo possam crescer em contato com a natureza, desenvolvendo empatia por todas as formas de vida, como ele um dia teve a oportunidade. Foi assim que nasceu o “Projeto TiNis”!

As TiNis são pedaços de terra para crianças e adolescentes cultivarem a vida, gerando bem-estar para si mesmos, para outras pessoas e para o meio ambiente, transformando os jovens em agentes de mudança para um mundo sustentável. Inclusive, os criadores do projeto disponibilizaram um

Documento Guia para pequenos criadores de TiNis PDF

, que você acessa gratuitamente! Nele, você pode conhecer mais sobre o programa, e como criar o seu próprio espaço. O guia é completo e em português; afinal, apesar de as TiNis terem surgido no Peru, elas já estão presentes em diversos países, inclusive no Brasil.

O projeto, a princípio, é focado na conscientização e incitação de um desejo sustentável nos mais novos. Mas, como sabemos, as crianças se espelham nos mais velhos e, por isso, é necessário que os familiares e docentes deem o exemplo. Pensando nisso, o TiNis iniciou, no dia 09/09, um curso online para Educadores, que tem como objetivo ensinar os professores e coordenadores a nutrir o vínculo entre criança e natureza por meio do plantio e ajudá-las a tornarem-se agentes de transformação para um mundo mais sustentável!

Aqui na Santi, teremos a participação da Amanda Leite (Comunicadora da Santi) e da Camila Albuquerque de Mauro (Coordenadora de Atividades Extracurriculares e Eventos da Santi) no curso. Animada para participar do projeto TINis, a Camila contou quais são os planos para colocarmos em prática com os nossos alunos, juntamente com o Santi Sustentável, as práticas do projeto de Joaquín:

“Acreditamos muito na importância da formação do indivíduo, da consciência de atuação que começa dentro da escola, e que consequentemente atinge as casas dos nossos alunos, dos nossos funcionários e por aí vai. É uma mudança de comportamento para além dos muros da escola, contribuindo para um mundo mais sustentável.

O Santi Sustentável é um programa que reúne todas as ações da Santi relacionadas a esse tema. Nossa escola é reconhecida pela importância que dá à formação do aluno para o desenvolvimento sustentável, considerando o tripé ambiental, social e econômico. Nossos colaboradores se reúnem periodicamente para incentivar a conexão permanente de toda a comunidade com essa temática, promovendo ações, realizando pesquisas e relembrando a importância das práticas sustentáveis.

Famílias voluntárias se engajam em ações, no intuito de contribuir para a conscientização e para um mundo melhor, e crianças e jovens participam de propostas curriculares transversais, que possibilitam a aprendizagem e a consciência de que a sua atuação pode fazer diferença. Ficamos felizes em dizer que a Santi já tinha o projeto de criar uma horta na escola e, agora, com o Projeto e o Curso TiNis, iremos colocar a mão na massa – ou melhor, a mão na terra – e finalmente realizar esse desejo!

Não nos esqueçamos nunca de toda a importância de proteger e preservar nosso mundo! Juntos, vamos conseguir salvar nosso meio ambiente e proteger a biodiversidade do planeta! Conta aqui embaixo para a gente: quais atitudes sustentáveis você e sua família realizam em casa?