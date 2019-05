Curso de Mindfulness auxilia alunos a aperfeiçoar suas habilidades socioemocionais

Realizadas pela educadora Daniela Degani, certificada pela Mindful School, dos EUA, aulas buscam expandir a formação dos jovens para as Competências do Século XXI

É consenso entre os especialistas em Educação que este novo século requer mudanças na maneira da transmissão de conhecimento para os estudantes. Estudos recentes mostram que não basta o aluno aprender simplesmente os conceitos das disciplinas. O ideal é que ele consiga usar o que aprendeu na sua vida. Essa linha de raciocínio busca expandir a formação dos jovens para as chamadas Competências do Século XXI.

A Escola Santi seguindo esse movimento transformador, incluiu desde o ano passado novos cursos na base curricular dos seus alunos. Além das disciplinas tradicionais, esta grade curricular voltada para as Competências do Século XXI traz como destaque as chamadas Competências Socioemocionais, em que uma das principais atividades oferecidas aos alunos do 7º ano, com idades entre 11 e 13 anos é o chamado Mindfulness, que pode ser traduzido como “Meditação”.

Ao longo do primeiro trimestre letivo, os estudantes têm contato com a meditação em seis encontros semanais com duração de duas horas. Sob orientação da professora de Competências Socioemocionais Daniela Degani, o objetivo é fazer com que os alunos desenvolvam o “eu”, tendo contato consigo mesmo e aperfeiçoando o foco, a atenção e o autocontrole.

A meditação oferece aos praticantes a possibilidade de reduzir o estresse por meio da melhora da atenção, capacidade de concentração e foco, aumento da calma e bem-estar, sendo também uma ferramenta para lidar com emoções de modo saudável, favorecendo relacionamentos interpessoais mais positivos.

“Além de melhorar a concentração e a qualidade do sono, a prática de mindfulness ajuda a lidar com questões socioemocionais”, explica a professora. Ela completa, citando exemplos de alunos que “reduziram as brigas com os próprios irmãos, demonstraram maior sociabilidade, ampliaram a capacidade de se concentrar durante uma prova e mudaram alguns comportamentos intempestivos durante disputas esportivas”.

SIT – A metodologia utilizada pela Escola Santi durante o curso é a SIT (Six-Week Introductory Training in Mindfulness), criada com o objetivo de introduzir práticas mindfulness em uma progressão simples e clara, para que, desta maneira, os estudantes possam integrá-las em seu cotidiano. O SIT foi desenvolvido, apoiado e ensinado por Mark Coleman e Martin Alyward, do Mindfulness Training Institute.

“Há alguns anos temos valorizado na Santi os momentos de pausa, silêncio e relaxamento, como importantes oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento da atenção, foco, concentração e autopercepção”, finaliza Adriana Cury Sonnewend, diretora da Escola Santi.