Copa do Mundo Rússia 2018 motiva uma série de atividades envolvendo a comunidade da Escola Santi

A Copa do Mundo 2018 começou em junho na Rússia e, em maio, na Escola Santi – localizada no bairro do Paraíso, em São Paulo. Desde meados do 1° semestre a equipe pedagógica trabalhou uma série de atividades educativas, recreativas e lúdicas, com o objetivo de envolver alunas, alunos e familiares para conhecerem um pouco mais sobre os países que participarão do maior evento de futebol do planeta.

Para criar um ambiente interativo entre as crianças a partir do T4 (Ensino Infantil), passando pelos alunos e alunas do Ensino Fundamental 1, chegando aos adolescentes do Ensino Fundamental 2, foi colocado no ar um site, que foi “alimentado” pelos estudantes por meio de pesquisas.

Depois de um sorteio realizado na escola, os 36 países foram distribuídos pelas turmas. Os conteúdos são diversos. Dentre as informações e curiosidades sobre os países que estão disputando o torneio, e foram investigadas pelos estudantes, estão dados como Bandeira, Continente, Língua, Moeda, Prato típico, Número de participação em Mundiais e Classificação em Mundiais.

Além disso, as famílias também foram convidadas a colaborar com fotos de viagens relacionadas às Copas e relembrar importantes momentos vividos nas edições anteriores.

A Rússia, como país-sede da Copa do Mundo, teve uma atenção especial dedicada pelos alunos e alunas do 9º ano. Os estudantes organizaram uma apresentação para todos os colegas do 2º ao 5º ano, em que contaram um pouco sobre o país, com seus costumes e curiosidades. Eles e elas também ficaram responsáveis pela parte introdutória do site, com estas informações sobre o local.

Por fim, a febre em época de Copa do Mundo, a troca de figurinhas, também integrou as atividades da iniciativa da Santi. O semestre terminou com um torneio esportivo interno, cujas equipes foram os nomes dos países participantes da Copa, o que animou a torcida e os jogadores.