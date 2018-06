Competências do século XXI e formação integral dos alunos

Competências Sócio Emocionais, Procedimento de Estudo, Projeto Bilíngue e

Design Thinking passam a integram o Currículo da Escola, distribuídas entre o 6º e 9º anos

É um consenso entre os especialistas em Educação que este novo século requer mudanças na maneira da transmissão de conhecimento para os estudantes. Recentes estudos mostram que não basta o aluno aprender simplesmente os conceitos das disciplinas. Ideal é que ele consiga usar o que aprendeu na sua vida. Essa linha de raciocínio busca expandir a formação dos jovens para as chamadas Competências do Século XXI.

A Escola Santi, localizada no bairro do Paraíso, em São Paulo, seguindo esse movimento transformador, a partir deste ano incluiu novos cursos na base curricular dos seus alunos do Fundamental 2, com idades entre 11 e 15 anos. As novas propostas foram batizadas pela escola de Currículo 21.

Além das disciplinas tradicionais, a nova grade curricular traz as seguintes novidades: Procedimento de Estudo (6º ano), Competências Sócio Emocionais (divididos em Mindfulness, Estratégias para Atuação em Grupo e Ação de Impacto Social, para os estudantes do 7º ano), Projeto Bilíngue (Garbology e Games & Coding para o 8º ano) e, por fim, Design Thinking (9º ano). A seguir, seguem as propostas de cada curso.

PROCEDIMENTOS DE ESTUDO – Os alunos do 6º ano, com idades entre 11 e 12 anos, que acabam de ingressar no Ensino Fundamental2, terão às quintas ou sextas-feiras, das 12h10 às 13h, o auxílio necessário para se adaptarem às novas rotinas de estudo e a estarem preparados para os novos procedimentos que a educação e a vida profissional demandam. Desta maneira, os estudantes aprenderão desde a melhor maneira de fazer e organizar seus registros até como assistir a documentários e fazer marcações, ou mesmo selecionar e compartilhar conteúdos. “É uma maneira de ampliar os recursos para que os estudantes lidem melhor com os novos desafios”, explica Elaine Ruiz, coordenadora dos cursos do Fundamental 2.

COMPETÊNCIAS SÓCIO EMOCIONAIS – As competências, voltadas aos alunos do 7º ano, com idades entre 12 e 13 anos, serão realizadas às quartas-feiras, das 11h20 às 13h e estão divididas nas seguintes frentes:

– Mindfulness – No primeiro trimestre do ano, os estudantes, terão contato com a meditação, com o objetivo de desenvolver o “eu”, tendo contato consigo mesmo e aperfeiçoando o foco, a atenção e o autocontrole.

– Estratégias para Atuação em Grupo – Já no segundo trimestre, o foco do projeto é orientar os alunos sobre como resolver problemas entre si, potencializar as tomadas de decisão, elaborar feedbacks e ensinar diversas estratégias para trabalhos em equipe.

– Ação de Impacto Social positivo – Finalizando o projeto, no terceiro trimestre as ações saem da escola e ganham as ruas, com os alunos mostrando as suas maneiras de olhar o mundo em que vivem. Desta maneira eles podem planejar sozinhos trabalhos como o apoio a ONGs, saídas e visitas a casas de repouso, entre outras atividades. “São ações sociais, com um olhar para o mundo”, explica a coordenadora Elaine Ruiz.

PROJETO BILÍNGUE – O projeto bilíngue, implementado para os alunos do 8º ano, com idades entre 13 e 14 anos, às quintas-feiras, das 10h30 às 12h10, tem o objetivo de utilizar a língua inglesa para abordar temas contemporâneos e importantes para a formação dos jovens. Ele está dividido em:

– Garbology – Unir o ensino de outro idioma com a conscientização de crianças e jovens sobre o tratamento adequado do lixo descartado, o que consumimos diariamente e nosso papel para o meio ambiente é a proposta do Garbology – junção de garbage (lixo) e arqueology (arqueologia) -, iniciativa inspirada em projetos implantados em diversas escolas na Europa e na Índia. Trata-se de um encontro semanal no primeiro trimestre do ano, em que os estudantes terão contato com o tema por meio de atividades práticas e reflexões com foco na gestão de resíduos e na sustentabilidade. Entre as atividades estão brincadeiras como jogos de improviso, palavras-cruzadas, vídeos, além de exercícios que conectem as aulas sobre o assunto Garbology.

– Games & Coding – No segundo e terceiro trimestres, as atividades do Games & Coding serão dedicadas ao aprendizado de linguagem de programação. Os alunos entenderão como funcionam a programação por meio de uma linguagem básica, com códigos e blocos, além de aplicar o aprendizado também na criação de aplicativos e games.

DESIGN THINKING – Por fim, os alunos do 9º ano, com idades entre 14 e 15, já possuem em seu currículo as aulas de Design Thinking, em que é ensinado como o design e suas possibilidades de abordagens e linguagens podem ser utilizados como ferramenta pedagógica, atuando diretamente no modelo mental de jovens estudantes e causando impacto concreto em suas vidas. A disciplina visa a busca de soluções que promovam uma experiência mais empática nas pessoas, utilizando-se de metodologias de design de projeto para a realização de ações, baseado em três ferramentas: empatia, colaboração e experimentação. As aulas acontecem às quintas-feiras, das 11h20 às 13h.