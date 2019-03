Alunos Santi produzem confetes ecológicos com folhas secas

Iniciativa da escola surgiu devido à quantidade de lixo produzido durante as celebrações carnavalescas em anos anteriores

Os alunos e alunas da Educação Infantil e do T1 da Escola Santi – localizada no bairro do Paraíso, em São Paulo –, com idades entre 02 e 05 anos, tiveram um motivo a mais para aproveitar e se divertir durante o Baile de Carnaval, realizado na última quinta-feira (28).

Pensando em unir as celebrações deste período tão marcante na cultura popular brasileira com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente, os alunos confeccionaram os seus próprios confetes, utilizando-se de folhas secas.

A ideia surgiu com a percepção dos professores da escola a respeito da quantidade de lixo gerado em apenas um dia de festa, principalmente quando os confetes de papel se misturavam a outros resíduos, chegando até mesmo a entupir ralos. Desta maneira, as crianças foram convidadas a trazer folhas secas, material que serviu de base para as oficinas criativas, em que – com auxílio de furadores de papel e orientação das professoras – produziram os confetes coloridos com os tons da natureza.

“Com estes confetes ecológicos a essência do baile de carnaval não é prejudicada e a vivência das crianças e sua alegria aconteceram da mesma forma”, explica Luana Marra, coordenadora da Educação Infantil da Escola Santi. Vale ressaltar que os confetes ficaram armazenados dentro da escola e foram entregues aos alunos no dia do baile, quando os bloquinhos começaram a folia.

Ao fim do baile, quando as crianças já tinham se divertido com as fantasias e com o repertório de marchinhas que aprenderam nas últimas semanas, os confetes foram “devolvidos” à natureza, sendo depositados no jardim da Escola Santi.