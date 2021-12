Acabou o natal mas ainda tem ceia! E agora?

O natal é a oportunidade perfeita para passar um tempo em família, agradecer as coisas boas que aconteceram no ano, presentear seus entes queridos com algo que eles almejavam e, claro, comer bem! As comidas de natal são as mais gostosas do ano. Mas, todos temos que concordar, geralmente a gente costuma fazer mais comida que o necessário e, mesmo depois de ceiar com toda a família, sobra comida. Aqui, não vamos desperdiçar nada! Confira algumas receitas para reaproveitar as comidinhas pós-natal!





Coxinha de peru

É difícil encontrar um brasileiro que não ame coxinha, por isso, você já pensou em preparar esse quitute em casa? Essa é uma ótima receita para aproveitar as sobras de peru da ceia, já que ele é usado como recheio aqui. Para ela, você vai precisar de:

1/2 xícara (110g) de manteiga

4 xícaras (1 litro) de água

Sal e pimenta do reino

3 xícaras de farinha de trigo

1 cebola em cubos

2 tomates em cubos

3 xícaras de peru cozido e desfiado

1 colher de sopa de ervas desidratadas ou frescas

200 g de requeijão ou cream cheese

1 xícara de água gelada para empanar

1 xícara de farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo:

Massa: Em uma panela, adicione a manteiga, água, sal e pimenta. Quando a água esquentar e a manteiga estiver derretida, adicione a farinha e cozinhe em fogo baixo por 8 minutos. Espere esfriar.

Recheio: Em uma panela, adicione um fio de azeite junto com a manteiga e refogue a cebola. Acrescente o tomate e continue refogando. Por último, misture o peru e as ervas. Quando o recheio estiver frio e a massa também, monte as coxinhas abrindo pequenas porções de massa e recheando com o peru e o requeijão. Feche as coxinhas e empane na água e farinha de rosca. Frite em óleo quente e escorra em papel toalha e aproveite!

Bolinhos de arroz

Uma comidinha que sempre está presente no natal é o arroz. Mas pode acabar sobrando bastante e, para que comer arroz requentado quando você pode, em pouco tempo, criar uma receita deliciosa? Para essa, você precisa de:

2 xícaras de arroz cozido

½ xícara (chá) de leite

2 ovos

1 xícara (chá) de farinha de trigo

4 colheres (sopa) de queijo meia-cura ou parmesão ralado

1 xícara (chá) de salsinha e cebolinha picadas

1 colher (sopa) de fermento em pó

Sal a gosto

Óleo de milho, para fritar

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes, exceto o fermento, e tempere com sal. Deixe descansar na geladeira por 30 minutos. Retire, acrescente o fermento e misture. Aqueça o óleo, forme bolinhos com a ajuda de uma colher e frite a massa até dourar. Escorra em um prato forrado com papel-toalha e sirva imediatamente!

Torta folhada

Acabaram sobrando muitos legumes? Então aproveite para fazer essa deliciosa torta! Essa é uma receita de torta em que a massa usada é folhada e que pode ser comprada pronta em supermercados. Como os legumes usados são sobras, você só vai precisar acrescentar um molho ao recheio, montar o prato e levar ao forno para assar. Para ela, você vai precisar de:

1 pacote de massa folhada pronta de preferência já laminada

1 xícara de vagem picada pedaços de mais ou menos 1cm

1 xícara de cenoura picada rodelas de mais ou menos 1cm de espessura, cortadas em 4 ou na metade

1 xícara de brócolis picado também com mais ou menos 1cm

2 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 xícaras de leite sal e pimenta a gosto

1 ovo batido

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 180ºC (médio). Misture os legumes e cozinhe um pouco no microondas (6 minutos em potência alta, mexendo na metade do tempo). Derreta a manteiga em uma panela sobre fogo médio. Junte a farinha e deixe cozinhar até começar a dourar (uns 3 minutos). Adicione uma xícara de leite, mexa bem e acrescente a outra xícara de leite, também mexendo bem. Deixe cozinhar por mais uns 3 a 5 minutos, até engrossar. Adicione os legumes e tempere com sal e pimenta. Deixe esfriar um pouco (10 a 15 minutos).

Abra a massa e forre o fundo da forma (se usar massa pronta, não precisa untar). Separe um pouco da massa para cobrir a torta. Coloque a mistura de legumes na forma e cubra com a massa restante. Sele a massa (apertando com os dedos mesmo a massa de baixo com a de cima) e faça alguns cortes na “tampa” para que o vapor escape. Pincele com o ovo batido e leve para assar em forno médio (180ºC) até que a massa fique dourada e crocante (de 30 a 40 minutos) e, então, aproveite!

Tartar de salada de frutas

Quer preparar uma salada de frutas que pareça uma sobremesa sofisticada? Então, basta seguir as dicas desta receita para obter esse resultado. Essa é uma opção muito simples de ser reproduzida em casa, mas que pode fazer um grande sucesso na sua mesa! Para ela, você precisa de:

5 bananas-nanica em cubinhos

5 kiwis em cubinhos

2 mangas em cubinhos

1 lata de leite condensado de colher

folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo:

Em um prato, com o auxílio de um aro (7 cm de diâmetro) monte o tartar fazendo camadas intercaladas com as frutas. Finalize com o leite condensado de colher e com uma folha de hortelã. Sirva e se delicie!

Escondidinho de panetone

Que tal preparar um escondidinho doce delicioso para a sua sobremesa? Aqui, o panetone é incrementado com dois cremes – um de baunilha e outro de chocolate. A lista de ingredientes é bem curtinha, e o passo a passo é bem fácil! Você vai precisar de:

250g de Panetone (picado em cubos)

1 Caixa de Creme de Leite (200g)

1½ Xícara (chá) de Leite

1 Colher (chá) de Essência de Baunilha

150g Chocolate Meio Amargo

2 Colheres (sopa) Amido de Milho (maisena)

½ xícara (chá) Açúcar / Adoçante

Nozes a gosto

Modo de preparo:

Corte o panetone em cubinhos e leve para o micro-ondas por cerca de 30 minutos e deixe esfriar (lembrando que o tempo pode variar de micro-ondas para micro-ondas, pois o objetivo é deixar ele “duro”, não torrado). Reserve. Para o creme de chocolate, pique o chocolate meio amargo (ou ao leite, se preferir) no micro-ondas ou em banho maria até que fique completamente derretido. Junte o creme de leite aos poucos no chocolate e misture, até ficar bem homogêneo, e reserve. Para o creme de baunilha, em uma panela desligada, adicione o leite misturado com amido de milho, açúcar e essência de baunilha e cozinhe em fogo médio/baixo até o creme começar a grudar nas costas da colher. Junte as nozes picadas e cozinhe por mais 1 minuto e desligue. Monte em tacinhas, colocando a 1º camada de panetone picado, a 2º de creme branco, a 3º de panetone picado e a última com o creme de chocolate. Leve para gelar e decore como quiser!

Pronto! Agora você poderá criar receitas deliciosas com o que sobrar da noite de natal! Conte aqui para a gente qual receita você mais gostou!