Yoga: estímulo de exercício para crianças durante o isolamento

Autoria – Luiz de Mello Machado Junior

O período de isolamento que vivemos por causa da Covid-19 fez com que muitas dinâmicas sociais se adaptassem a novos modelos de vida e coreografias no tempo e no espaço: a casa tornou-se o principal espaço de convivência e interação das pessoas. As escolas, por sua vez, romperam os muros e tiveram que se reinventar para garantir o processo de aprendizagem em ambiente virtual, criando novas estratégias para serem instituídas no ensino remoto.

O componente de Educação Física, assim como os demais, foi desafiado a desenvolver os seus objetos de conhecimento e propor um trabalho corporal nesse novo formato de realização das atividades escolares. Diversas iniciativas foram aplicadas pela área do movimento ao longo do Ensino Fundamental do Santa Maria e um dos objetivos sempre foi oferecer aos alunos possibilidades de atividades físicas para serem realizadas em casa.

Da quadra poliesportiva para a sala de casa: uma mudança radical! Como garantir as práticas corporais a distância?

As turmas do 4º ano, por exemplo, foram surpreendidas e viveram uma experiência muito significativa no segundo bimestre: participaram de práticas de Yoga Kids para desenvolver a postura e a consciência corporal.

Além de contribuir para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais tão necessárias para o enfrentamento da realidade vivida durante a pandemia, a proposta do Yoga Kids é caracterizada por uma série de exercícios físicos que têm por objetivo promover a saúde física e emocional dos seus praticantes.

Neste momento em que estamos confinados, considero de extrema importância nos preocuparmos com esse bem-estar integral dos nossos educandos e promover atividades que permitam um encontro pessoal, uma (re)descoberta da própria subjetividade.

Por meio da plataforma do Edmodo, foi oportunizada aos alunos uma videoaula com diversas posturas do Yoga Kids e o desafio era conseguir realizar todos os movimentos apresentados. Dentre eles, destaco postura da cobra e da vela, bastante tradicionais nessa cultura.

Ao se exercitarem a partir dos princípios do Yoga, os alunos tiveram a oportunidade de trabalhar o corpo e a mente, vivenciando conquistas em todos os campos de sua formação, do emocional ao cognitivo, aprendendo de um modo diferente a importância da manutenção da boa saúde.

Para ilustrar a proposta e inspirar possíveis novos praticantes, observe alguns registros da atividade enviados pelos alunos.