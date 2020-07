Y4_Our Hands Talk

Autoria – Olga Santos

O projeto de integração entre as áreas do conhecimento do 4º ano do Santa Maria rendeu muitos frutos.

Nas aulas de Inglês, a música ‘Sing for the Climate’, de Nic Balthazar and Stef Kamil Carlens – 2012, disparou questões muito importantes para reflexão, como: O que podemos fazer para cuidar melhor do planeta em que vivemos? O afastamento do ser humano interferiu na melhora do ar que respiramos? Qual a nossa responsabilidade diante deste fato? Como ações simples, como lavar as mãos, tornaram-se tão essenciais?

Em seguida, foi lançado o desafio para que as crianças desenhassem ou tirassem fotos de suas próprias mãozinhas e de familiares, representando todo esse desejo e pensamento positivo de que dias melhores virão.

E como fazer para entoar esse nosso desejo em uma só voz, diante da dificuldade imposta pelo distanciamento social? Entra aí a parceria com as aulas de Música.

Nas aulas com a professora Adriana Francato, estudamos então a canção “Sing for the Climate” e os alunos gravaram a própria voz sobre uma base instrumental tocada por professores do Colégio que marcava a melodia da música. Depois, no estúdio, os técnicos de som da equipe do setor de Tecnologia da escola, juntaram as vozes num grande coro.

A nossa arte começa com uma voz solo, simbolizando um chamado para que outras pessoas defendam essa mesma causa; em seguida, outras vozes que vão sendo incorporadas, representando um movimento de expansão e de conscientização a respeito do cuidado que devemos ter com o nosso meio ambiente, sinalizando a ideia de que esta preocupação é global.

Tenho certeza de que as fotos do vídeo ilustram e expressam o desejo de todos nós. Desejo de mais amor, mais empatia, mais solidariedade e compaixão entre as pessoas. Sabemos que a nossa atitude afeta a vida ao nosso redor e de nosso planeta.

Por isso, o 4º ano oferece a vocês, por meio desta canção, uma reflexão crítica e amorosa e convida a todos para uma mudança de atitude, que tem que ser right now (já)!!!