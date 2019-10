Autoria – Priscila Ferrari

“O importante é fazer a caridade, não falar de caridade. Compreender o trabalho em favor dos necessitados como missão escolhida por Deus.”

Irmã Dulce

No dia 28 de setembro, a EJA (Educação de Jovens e Adultos) do Colégio Santa Maria, em parceria com o Rotary Clube de São Paulo Aeroporto, representado pelo seu presidente, Sr. Cláudio de Almeida Pirajá, e membros associados do clube, embasados no espírito altruísta que sempre guiou os trabalhos de nossos colaboradores, realizou o “XI Mutirão de Saúde e Cidadania”, tendo como objetivo principal atender à comunidade vulnerável da região e de seus entornos.

O evento contou com a participação de mais de 3.000 pessoas, as quais tiveram a oportunidade de acesso a inúmeros serviços gratuitos, não só buscando um atendimento preventivo e terapêutico em diversos ramos da saúde (dermatologia, orientação odontológica, aplicação de flúor, testes de pressão arterial e glicemia, endocrinologia, primeiros socorros, avaliação de bioimpedância, massagem etc.), como também a oportunidade de resgatar sua dignidade e autoestima, por meio de oficinas de automaquiagem, terapia em grupo, manicure e cabeleireiro, aconselhamento psicológico e jurídico. Contou-se, ainda, com a presença de um posto do Poupatempo da Prefeitura do Município de São Paulo, de um Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT) e da colaboração da OS Santa Catarina.

Durante todo o dia, realizaram-se inúmeras apresentações e muito entretenimento para a garotada, tendo como ponto alto a apresentação dos cães da Guarda Civil Metropolitana. Houve, também, teatro de fantoches, apresentação de tambores Taiko (arte milenar japonesa), tobogã e muito mais.

Para melhor servir os participantes do Mutirão, foram distribuídos lanches de todo tipo, desde pizzas e cachorros quentes, até pipoca, algodão doce e sorvete, de forma totalmente gratuita, não faltando elogios quanto ao delicioso sabor dos lanches oferecidos.

O sucesso do evento só foi possível devido ao trabalho dos 235 voluntários, os quais cederam algumas horas de seu dia e de seu profissionalismo em prol de uma verdadeira ação de cidadania.

Vale destacar, ainda, a bela atuação dos alunos da EJA, que não mediram esforços para que tudo pudesse se realizar da melhor maneira possível. Assim que foram convidados pela direção do Colégio, colocaram-se à disposição dos organizadores. Quem por lá compareceu pode ver dezenas desses voluntários, devidamente trajados com seus jalecos amarelos, orientando qualquer um que precisasse de informação, organizando as filas de atendimento, sempre com um cativante sorriso no rosto.

Além disso, grandes apoiadores, como Nicom, Cruz Vermelha de SP, UNIP, UNIFESP, Futurong, Defesa Civil, Denarc, Neotrópica, Teruya, Colgate, SB Hepatite, Academia Maruyama, Droga Raia, Adsampa, EOMA e COLSAN, entre outros, foram de grande importância para essa maravilhosa realização.

Com gestos assim, o Santa Maria continua seu apostolado promovendo o bem estar social daqueles que mais precisam, em total conformidade com seu carisma e missão.