Writing Project: trocas de cartas com alunos da Índia

Autoria: Vera Moreno, Adriana Pistori e Carla Afonso

O projeto interdisciplinar Índia, do 8º ano, surgiu a partir do Projeto Building Bridges, de Língua Inglesa, encabeçado pela professora Vera Moreno. Trata-se de um writing project, ou seja, se baseia na troca de cartas entre os alunos do Colégio Santa Maria e alunos de outras realidades socioculturais ao redor do mundo.

Em 2015, o projeto foi realizado com uma escola na Faixa de Gaza. Em 2016, com uma escola em Noépe, Togo, e em 2017, com a escola Iris em Moçambique. Esse ano surgiu a oportunidade de fazermos com a escola “El Shadai” em Goa, na Índia. Uma escola que começou acolhendo crianças e adolescentes em situação de pobreza extrema, os “intocáveis”, da casta mais baixa. E se tornou um projeto interdisciplinar, contando com a professora de Artes, Adriana Pistori, e com as professoras de Matemática, Carla Afonso e Fabiana.

Pensando nisso, em Artes foi ampliado o contato com a cultura indiana através do estudo da diversidade de manifestações artísticas no país. Foi contextualizado o papel da representação através das formas figurativas das divindades e das orgânicas na pintura Mehndi e nas Mandalas. Para a criação das Mandalas, foi estudada em Matemática a divisão da circunferência como base para a aplicação das formas orgânicas e da pintura nas aulas de Arte. Já a pintura Menhdi surgiu a partir da fruição estética de pinturas realizadas pelas mulheres indianas e na adaptação criativa de cada aluno sobre o desenho de sua mão.