Voluntariado voltando à normalidade!

Depois do afastamento provocado pela pandemia, em 2022, será retomado o trabalho voluntário desenvolvido há anos pelo Colégio Santa Maria no Vale do Ribeira em comunidades ribeirinhas como Nhunguara, Barra do Braço, Icomager, Itapeúna e Batatal.

Para sinalizar a intenção de retorno ao projeto, prontamente aceita, professores e alunos voluntários visitaram as áreas atendidas no dia 20 de novembro. Aproveitaram para entregar doações de roupas, material escolar e brinquedos arrecadados pelo Ensino Fundamental II.