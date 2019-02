Volta às aulas na Biblioteca!

Autoria: Tauany Pazini

As aulas de Biblioteca voltaram a todo o vapor no Santa Maria!

Os alunos foram recepcionados em um ambiente aconchegante, com nova decoração e mobiliário adequado para proporcionar momentos agradáveis de leitura e estudo.

As turmas do 3º ao 5º ano do Fundamental iniciaram as aulas de Biblioteca cantando a música “Era uma vez”, de Kell Smith, que propiciou interação entre os alunos e mediadores da Biblioteca, além de fazê-los mergulhar no clima da contação de história.

O livro escolhido para abrir as aulas foi “A princesa que não queria aprender a ler”, da autora Heloisa Pietro. A narrativa traz a história de uma princesa que se recusava a aprender a ler, e que, depois de um inesperado encontro com uma bruxa e de se ver aprisionada em uma caverna, descobre que a leitura tem o poder de libertar as pessoas através do conhecimento.

A estratégia de contar a história com partes da narrativa encenadas e gravadas em vídeo encantou e divertiu a todos, fazendo com que eles se envolvessem com a história e utilizassem de sua imaginação para completar as partes não apresentadas.

A contação teve por objetivo demonstrar a importância da leitura e os inúmeros benefícios do conhecimento na vida do ser humano. Além de auxiliar na reflexão e na conversa sobre as regras de funcionamento da Biblioteca e cuidados durante o manuseio dos livros.

As atividades na Biblioteca estão só iniciando e muitas surpresas estão por vir!