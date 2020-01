Você compartilha seus sentimentos?

Autoria – Eduardo Parrucci

Cada vez mais presente em sala de aula e em estudos da Neurociência, o trabalho com as habilidades socioemocionais tem se mostrado um poderoso meio de desenvolver plenamente os alunos.

Assim como todos os seres humanos, as crianças lidam constantemente com diferentes emoções e agem de maneiras diversas para expressá-las. A escola, por meio de diferentes atividades, deve fornecer um ambiente propício para auxiliar seus alunos a expressar seus sentimentos.

Com esse pensamento, os alunos do 2º ano do Santa Maria desenvolveram um projeto sobre sentimentos. Com o auxílio de leitura complementar e vídeos com foco na forma de se expressar, debateram sobre as diferentes emoções que sentem e como, geralmente, reagem a elas.

Após as sessões de debate, utilizando técnicas adquiridas nas aulas de Artes e vocabulário aprendido nas aulas de Inglês, os alunos criaram imagens e frases para expressar os diferentes sentimentos. O intuito, além de promover a interação entre essas linguagens, foi a ampliação de vocabulário e a capacidade de expor, de forma criativa, suas sensações.

É importante que as crianças percebam e saibam expressar de forma saudável o que sentem, podendo assim, também reconhecer e acolher o sentimento do outro. Abrir esse espaço em sala de aula faz com que o aluno sinta que suas emoções são valorizadas e que há um adulto o apoiando e encorajando para que consiga resolver seus conflitos e saiba lidar com eles.