Autoria – Daniela Caltran

Nesse momento singular da existência humana, somos tomados diariamente por sentimentos antagônicos e por uma profunda sensação de impotência. Quanto de nós está presente em nosso canto e recanto? Nossos pertences dialogam com nossos sentimentos?

Refletindo sobre esse turbilhão de sentimentos, os alunos do 5º ano do Santa Maria conheceram a obra de Moisés Patrício, artista periférico que recolhe objetos aleatórios, encontrados pelo seu trajeto para compor sua obra fotográfica. Ele nos faz pensar sobre cada um desses objetos ressignificando forma e conteúdo descartados e resgatados. A série foi convidada a ofertar sentimentos aos familiares e amigos que os acolhem, num gesto de gratidão nesse momento de incertezas. Sobre o que nos afeta e como nos afeta.

Os objetos selecionados para a composição fotográfica, além do conteúdo afetivo, estariam situados numa composição com as mãos em posição de oferenda. A mão que oferece é a mão do carinho, do afago, do acolhimento em tempos de distanciamento. Você aceita?