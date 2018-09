Vivências com a natureza – interações, explorações e vivências com a natureza

Autoria: Fatima Regina Fernandes Trigo Perazzoli

No Colégio Santa Maria o contato com a natureza faz parte da rotina das crianças. E o que dizer desta natureza que está ao nosso redor? Exuberante e encantadora, diariamente nos presenteia com ricas experiências que instigam a curiosidade e possibilitam o desenvolvimento da postura investigativa e da imaginação.

Em contato com o ambiente natural do Colégio, as crianças aprendem que fazem parte da natureza exercitando atitudes de cuidado e respeito com o ambiente. Mas também exploram, imaginam, criam e brincam com diferentes tipos de galhos, folhas, sementes, pedras e outros elementos naturais encontrados, enriquecendo suas vivências e aprendizagens. Nesta interação observam e conhecem, por exemplo, pequenos animais entre eles – formigas, aranhas, borboletas, minhocas, pássaros e saguis, que habitam espaços como o bosque, parques e jardins.

E por falar em minhocas, elas foram as protagonistas das pesquisas realizadas pelo Jardim I B durante o projeto investigativo da turma. Tudo começou quando as crianças encontraram em sala um bichinho comprido e cheio de pernas. Tratava-se de um piolho-de-cobra, mas para o grupo era uma minhoca. Curiosos e com a ajuda de uma lupa, observaram suas características compartilhando suas descobertas. Entre uma conversa e outra, uma pergunta mobilizou o grupo: “Minhoca tem pernas?”. Para responder à questão, buscaram informações sobre as minhocas a partir da leitura de imagens, textos informativos, vídeos, entrevistas e vivências com os jardineiros do Colégio. Desta forma descobriram que o pequeno animal encontrado em sala não era uma minhoca, mas sim um piolho-de-cobra, o que possibilitou estabelecer relações e construir novos conhecimentos a respeito destes seres.

As explorações não pararam por aqui. Brincadeiras e vivências na natureza continuam permeando o cotidiano das crianças possibilitando novas pesquisas, interações, descobertas e aprendizagens.