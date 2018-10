Vivência com a EJA

Autoria: Ana Cláudia Lasinskas e Gilda Parazzoli Ramirez

A noite de quarta-feira (17/10) foi uma experiência simplesmente motivadora, empolgante e apaixonante. Professores da EJA e do ensino regular do Santa Maria tiveram oportunidade de refletir sobre a prática docente e de perceber como a educação é uma ferramenta transformadora da realidade que nos cerca. Aos alunos, a ocasião demonstrou que as diferenças entre idade e experiência de vida desaparecem no momento da interação e participação, e o que fica constatado através dos comportamentos, atitudes, motivações e desejos é que os alunos, tanto da EJA quanto do ensino regular, têm os mesmos interesses e anseios e demonstram um imenso desejo de absorver tudo o que lhes é proporcionado.

Há 18 anos, os alunos do 7º ano participam desse encontro noturno com os alunos da EJA. Sempre muito esperada por todos, é uma das etapas do projeto da série, que procura promover essa interação e vivência entre os jovens estudantes.

Neste ano, a dinâmica pensada foi um jogo de mímica no qual não houvesse vencidos ou vencedores. Através da descoberta das palavras, eles puderam manifestar seus anseios, emoções, criatividade e alegria e, ao final da dinâmica, formar mensagens criando pequenos textos de pensamentos que surgiram no decorrer da atividade, com base nas palavras decifradas e no lema “ 70 anos formando portadores de esperança”.

Após interagirem com as palavras e elaborarem as mensagens, as equipes finalizaram o encontro comemorando essa interação ao redor de uma mesa.

“A Experiência à Mesa” teve o intuito de estreitar relacionamentos, demarcar o nosso ponto de encontro e agradecer por aquela noite maravilhosa!