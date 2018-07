Viajando pela informação e pela imaginação

Autoria: Edith Sonagere Nakao

As férias chegaram! Tempo de descanso, de viagem, de brincadeiras ao final de uma etapa de trabalho para os alunos e alunas do 3º ano do Fundamental I do Santa Maria! É também tempo para viajar pela informação e imaginação, visitando livrarias, museus, parques, aquários e planetários, aprendendo sempre!

E por que não registrar os acontecimentos desse período tão aguardado por meio de um Diário de Férias?! Fotos, entradas de cinema, folhetos turísticos, cartões postais, desenhos. Tudo isso poderá ser colado e tornar-se um importante instrumento para o trabalho com o resgate da memória e a oralidade. O registro escrito sobre os diferentes locais visitados facilitará o relato para os amigos ao retornarem às aulas.

Pensando nessa maravilhosa viagem, as professoras prepararam sugestões de passeio , visitas e leituras. Aqui vão algumas delas:

Parque Cândido Portinari

Endereço: Avenida Queiroz Filho, s/n, Oeste

Horário: Segunda a domingo, das 5h às 20h

Construído no local onde funcionava o canteiro de obras da Linha 4-Amarela do Metrô, o Parque Cândido Portinari foi interligado ao Villa-Lobos por ciclovia e passarela, criando uma complexa área verde com mais de 850 mil metros quadrados.

O novo espaço de lazer contribui com 121.670 m², nos quais foram plantadas 20 mil árvores. A novidade deve contar com sete quadras (três delas de areia) uma pista de skate de 7 mil m², dois playgrounds, equipamentos de ginástica, espaço para cães, 1.300 metros de ciclovia e 940 metros de pista de caminhada.

Museu da Imaginação

Endereço: Rua Ricardo Cavatton, 251 – Lapa/SP

Crianças de até 2 anos e 11 meses não pagam

Horários: Primeiro turno às 10h e Segundo turno às 14h

É um espaço cultural de lazer, lúdico e muito divertido, instalado no bairro da Lapa desde janeiro de 2017. Oferece uma proposta diferente de lazer e cultura para crianças, que explora a imaginação através de exposições de arte interativas e estações de atividades lúdicas, onde as crianças podem tocar, usar, pular, correr e brincar livremente. São dois mil metros quadrados, divididos em três ambientes totalmente dedicados ao livre brincar, que proporcionam diversas experiências sensoriais.

Sabina Escola Parque do Conhecimento e Planetário e Teatro

Endereço: R. Juquiá, s/nº – Vila Eldizia, Santo André

Telefone: (11) 4422-2000

Web: http://sabina.santoandre.sp.gov.br

Um dos principais centros de ciências interativos de educação contemporânea do Estado de São Paulo. Com 150 experimentos em seu acervo, laboratórios, biblioteca, auditório, simuladores, espaço de comunicação e arte, espaços para exposições temporárias, aquário, pinguinário, serpentário e Planetário e Teatro Digital, oferece ainda oficinas projetadas especialmente para a Educação Infantil.

Sítio do Picapau Amarelo

Endereço: Av. Monteiro Lobato, s/n, Taubaté

Horário: terça a domingo das 9h às 17h

Você sabia que existe o Sítio do Picapau Amarelo em Taubaté?

Os personagens ficam passeando pelo sítio, apresentando as dependências aos visitantes, brincando e se divertindo com todos.

Para visitas individuais ou familiares não é preciso agendar , apenas atente para os dias e horários de funcionamento.

Informações pelo telefone (12) 3625-5062, de terça a sexta das 9h às 17h

Ingresso: gratuito

Algumas sugestões de leitura para as férias

A formiga Aurélia e outros jeitos de ver o mundo , Regina Machado, Ed. Cia. das Letrinhas

, Regina Machado, Ed. Cia. das Letrinhas Contos de Bichos do Mato , Ricardo Azevedo, Ed. Ática

, Ricardo Azevedo, Ed. Ática A girafa, o pelicano e eu , Roald Dahl, Ed. Martins Fontes

, Roald Dahl, Ed. Martins Fontes Sete histórias para sacudir o esqueleto , Ângela Lago, Ed. Cia. das Letrinhas

, Ângela Lago, Ed. Cia. das Letrinhas Armazém do folclore , Ricardo Azevedo, Ed. Ática

, Ricardo Azevedo, Ed. Ática Mini Larousse , Ed. Larousse do Brasil

, Ed. Larousse do Brasil Lá vem história outra vez, Heloísa Prieto, Cia das Letrinhas

Uma viagem fantástica por locais reais ou imaginários, na companhia de sua família e de reconhecidos autores. Viaje você também!