Autoria: Sergio Seixas

A História da Arte é um dos eixos de trabalho nos cursos de Arte do Colégio Santa Maria. Ao longo das séries do Ensino Fundamental I e II são apresentados aos alunos importantes períodos históricos e o panorama da Arte em cada um deles.

Pensando a Arte na Contemporaneidade, com foco na produção nacional, três importantes e expressivos artistas brasileiros com estilos bem distintos foram trazidos à sala de aula: Vik Muniz, Beatriz Milhazes e Clóvis Júnior, com sua linguagem Naif.

Do figurativismo ao abstracionismo, da função social da Arte pelas mãos e sensibilidade de Vik Muniz, à representação da alma feminina pelo olhar de Beatriz Milhazes ou o universo da cultura nordestina de Clóvis Júnior, o principal objetivo foi proporcionar aos alunos a valorização e o contato com a cultura nacional, por vezes esquecida.

A partir dos estudos realizados com a vida e obra de Beatriz Milhazes, os alunos foram desafiados a criarem uma composição visual com as principais características de trabalho da artista, utilizando as técnicas de desenho, pintura, recorte e colagem em camisetas. Primeiramente criaram suas composições em papel e, em pequenos grupos de trabalho, executaram seus projetos em tecido.

Essas produções puderam ser apreciadas em um desfile de moda, “VESTINDO A ARTE”, que reuniu 60 trabalhos dos alunos. Foram quatro apresentações: para os alunos do 6º ano pela manhã e para convidados à noite. Após o desfile, as camisetas foram levadas ao espaço de exposições!

Em um passeio pelo universo criativo da artista, linhas, formas e cores criaram vida, trouxeram leveza e delicadeza, novos olhares sobre a Arte e suas possibilidades de expressão de ideias e sentimentos.

Esses trabalhos e tantos outros podem ser apreciados na exposição “SETENTARTE, tricotando os 70 pelos caminhos da Arte”, em comemoração aos setenta anos do Colégio Santa Maria.