Vamos aprender a rimar em inglês?

Autoria – Eduardo Parrucci

Com um ano tão atribulado como 2020, houve a necessidade de mudar paradigmas e repensar a forma de lecionar. Por conta da relação à distância com os alunos, foram grandes os desafios para manter o vínculo e interesse nos temas abordados, mas tudo isso também tornou possível inovar e criar atividades que favorecessem a aprendizagem, ainda que de forma remota.

Foi com essa ideia em mente que os alunos do 2º ano do Santa Maria desenvolveram um projeto sobre rimas. Com o auxílio de leitura complementar, áudios, vídeos e assessoria do professor, trabalharam a oralidade de uma forma lúdica e que os anima ao elaborar ou ler rimas em inglês, descobrindo em outro idioma as possibilidades de ritmo e cadência na fala.

Durante o ano, a oralidade foi trabalhada por meio de rimas e trava-línguas, desafiando os alunos a melhorarem sua leitura e pronúncia. Após leitura de ABC, de Dr. Seuss, eles prepararam vídeos e áudios lendo as rimas contidas no livro com o intuito de aprimorar a fluência leitora e também mostrar seu desempenho aos colegas.

É importante que, durante o ensino de línguas, o aluno seja exposto a diferentes formas de leitura e fala, para assim desenvolver uma melhor compreensão da abrangência do idioma. A leitura de um material muito usado por crianças de países falantes de língua inglesa os ajuda a ter contato com a cultura regional e expandir seus conhecimentos linguísticos.

Veja aqui como alguns dos nossos estudantes se saíram – https://youtu.be/ZN326ig5zy8