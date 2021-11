Universo literário nas séries iniciais

O Colégio Santa Maria tem forte compromisso com o incentivo à leitura. No 2º ano do Ensino Fundamental, as turmas têm sessões semanais simultâneas de leitura. Após ouvir a resenha de livros, os alunos se inscrevem na sessão que desejam participar. As rodas de leitura acontecem ao mesmo tempo, em diferentes espaços, sempre ao ar livre, reunindo crianças das diferentes turmas. Entre os títulos, há inclusive um escrito em Inglês. Quando retornam às salas, todos discutem, comentam e indicam as diferentes obras aos colegas.

Dessas experiências, surgiu a interação da série com turmas da Educação Infantil. Primeiro apresentaram uma peça de teatro para os alunos da Educação Infantil na Semana da Criança. A partir dessa apresentação, a turma do 2º ano foi convidada pelo Pré a participar da oficina indígena “O corpo como tela para pintura”, onde vivenciaram a preparação de tintas naturais para a pintura corporal, e de forma lúdica, puderam pintar o corpo e observar a pintura dos colegas. As crianças do 2º ano compartilharam com o Pré conhecimentos a respeito dos indígenas. A partir do questionamento “Os indígenas são cientistas da natureza?”, vivenciaram uma boa discussão.

E assim avaliamos que o aprendizado precisa ser cada vez mais significativo e que a troca de experiências entre as turmas deve estar sempre presente no dia a dia da escola.