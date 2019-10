Uma nova experiência

Autoria: Adão Gomes

Como é de conhecimento da comunidade do Colégio Santa Maria, estamos passando por mudanças curriculares que têm como referência a Base Nacional Comum Curricular e, neste sentido, muitas novidades irão compor o currículo da 1ª série do Ensino médio em 2020.

Na esteira destas mudanças, surgiu a possibilidade de fazer Jogos de Integração entre as turmas do 9º ano do Ensino Fundamental II e da 1ª série do Ensino Médio. Pela primeira vez em 21 anos, o Santa Maria terá uma atividade como esta. O propósito do evento é propiciar aos estudantes destas séries a experiência em um novo formato de torneio e levar ao 9º ano uma transição menos abrupta para o Ensino Médio.

Assim, os professores de Educação Física do 9º ano e da 1ª série, juntos com suas respectivas coordenações, irão propor um torneio de Integração na modalidade de Voleibol para estas turmas. O torneio terá um sistema de disputa igual ao que se faz nos Jogos Interclasses do Ensino Médio, mas com diferente composição das equipes.

A novidade consiste em formar equipes não por classes, como ocorre nos Jogos Interclasses do Ensino Médio, mas por turmas. Assim, as equipes/times serão as turmas A, B, C, D, E e F, e estas equipes serão compostas por alunas e alunos do 9º ano e da 1ª série, por exemplo: a turma A terá alunas e alunos do 9º ano e da 1ª série. Cada equipe deverá sempre ter em quadra três alunas e três alunos, sendo três do 9º ano e três da 1ª série, ou seja, as equipes serão mistas e com as séries misturadas.

Os Jogos Interclasses do Ensino Médio, entre outras coisas, propiciam uma maior interação/integração entre todas as alunas e alunos das suas próprias turmas, na medida que elas e eles jogam representando suas respectivas classes. Mas esse formato também pode levar ao acirramento/rivalidade entre as turmas e as séries (um desdobramento negativo no ambiente escolar). Com este novo formato de composição das equipes, temos a expectativa de manter a adesão, a motivação e o envolvimento das alunas e dos alunos e gerar maior interação/integração entre todas e todos, diminuindo acirramentos de disputas e rivalidades.

Vivemos um momento de mudanças, que trazem expectativas, que trazem o novo, que por sua vez traz novos sonhos, novas possibilidades, incertezas e gera movimento. Esperamos que esse movimento possa nos levar na direção de algo ainda melhor do que já temos. No que diz respeito às experiências com Jogos e/ou torneios, há muitas chances deste novo formato de Jogos de Integração serem os primeiros de muitos que estão por vir. Veremos!