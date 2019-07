Uma festa de verdade

Autoria: Luiz de Mello Machado Junior

As chamadas “Festas Juninas” têm sua origem nas festividades pagãs, mas a religiosidade popular fez com que sofressem influências do catolicismo, e hoje há uma forte associação com os santos católicos, como São João, Santo Antônio e São Pedro. As famosas “Festas de São João”, como são também conhecidas, destacam trajes específicos, músicas, comidas e bebidas típicas, fogueiras, enfeites, brincadeiras e danças, entre outras coisas.

Há pesquisadores que mencionam essas festas como a segunda maior comemoração realizada pelos brasileiros, ficando atrás apenas do Carnaval. Nessa projeção, o Santa Maria não deixa a desejar, pois este evento já entrou no circuito das festas juninas mais procuradas na cidade de São Paulo, atraindo aproximadamente 12 mil pessoas.

No último dia 15 de junho, o Arraial do Santa Maria abriu as suas portas ao público e demonstrou uma verdadeira jornada cultural. O cenário estava lindamente configurado como deve ser uma festa de São João. Vale destacar as danças que enriqueceram o evento. As várias apresentações artísticas valorizaram uma diversidade de manifestações da cultura popular brasileira, demonstrando que a festa é uma só, mas as formas de celebrá-la são inúmeras.

Celebrando o último degrau do Ensino Fundamental, os alunos do 9º ano resgataram a mais original representação das festas juninas brasileiras com a tradicional quadrilha. Teve casamento comunitário, noivas, noivos, padre e muita animação dos convidados.

A quadrilha é o baile em comemoração ao casamento. Os casais em fila indiana e vestidos com roupas típicas aguardaram o início da música para começar os passos e as movimentações em fileiras, rodas e outras figurações como o túnel, o galope, o caracol e o coroar entre outras. A criatividade popular nos deu ainda possibilidades de explorar os convencionais gritos durante o caminho da roça: Olha a chuva! É mentira; A ponte quebrou! Já consertou; Olha a cobra etc. Enfim, a grande quadrilha foi realizada com entusiasmo, satisfação e alegria pelos alunos.

Parabéns a toda comunidade pela linda festa realizada! Sucesso de crítica e público.