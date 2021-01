Um projeto produtivo e saboroso

Autoria – Sergio Seixas

Tempero de cozinha foi um projeto multidisciplinar envolvendo Arte, Teatro e Inglês, uma proposta de dar água na boca e que trouxe deliciosos resultados de trabalho dos alunos do 6º ano do Santa Maria. Em um ano com tantos desafios por conta da pandemia, com o ensino a distância, foi importante trazer aos jovens novas e desafiadoras possibilidades de trabalho.

Tempero de cozinha revelou os talentos culinários dos alunos, em grande parte com a parceria das famílias, levando para a cozinha deliciosos experimentos, a partir de receitas escritas em Inglês, ilustradas e diagramadas em Arte e “encenadas” em Teatro. Entre panelas, colheres de pau, açúcar, farinha e sal, os alunos se deliciaram com seus experimentos de pequenos chefes, um lindo resultado de trabalho, quase um grande livro digital de receitas.

Já com as receitas escritas e ilustradas, os alunos partiram então para as gravações e edições, mostrando o passo a passo e os pratos prontos.

Participaram deste trabalho o professor Sergio Seixas, de Teatro, os professores de Arte, Sergio Seixas e Adriana Pistori, e as professoras de Inglês, Mara Bussotti e Cintia Kaori Yokota.