Um bilhete para a professora…

Autoria: Lara Helena Pecora

O ensino a distância trouxe muitos desafios para toda a comunidade escolar. Nas turmas do 2º ano do Fundamental do Santa Maria, um dos nossos objetivos é continuar estimulando a escrita significativa dentro da atual realidade.

Desse modo, após estudar o significado da Páscoa, os alunos receberam a proposta de contar à professora, através de um bilhete, como foi a vivência da família no domingo, dia 12 de abril.

Sabemos que nessa época, geralmente as pessoas se reúnem para um almoço, trocam ovos de Páscoa e procuram, de uma forma ou de outra, celebrar juntas. Mas como fazer isso em tempos de pandemia? Foi necessário reinventar a Pascoa em família.

Aproveitando essa condição atípica que estamos vivendo, os alunos tiveram como tarefa planejar a escrita desse bilhete. Essa estratégia foi escolhida, pois além de ser um gênero do campo da vida cotidiana, como prevê as habilidades da BNCC, é uma oportunidade de praticar a escrita dentro de uma situação real, trazendo assim um significado para os alunos.

Além disso, produziram considerando a situação comunicativa, respeitando as especificidades do gênero, bem como sua estrutura composicional.

Para que o trabalho alcançasse os objetivos, todos tiveram acesso a uma videoaula em que apareceram vários exemplos de bilhetes, toda a explicação do que é um bilhete, como e quando podemos fazê-lo.

Ao terminá-los, enviaram uma foto do trabalho através da plataforma Edmodo para a apreciação e retorno de sua professora.

Confira as fotos!