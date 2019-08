Um assunto puxa outro!

Autoria: Maíra Bedran

No período de férias, os alunos do 2º ano do Colégio Santa Maria puderam aproveitar para, além de descansar e passear, coletar depoimentos com pessoas de mais de 55 anos para saber se elas tiveram oportunidade de assistir à transmissão da chegada do homem à Lua. Relatos diversos foram socializados no retorno às aulas, contando onde e com quem assistiram e o que ficou marcado daquele momento histórico que comemora 50 anos.

O envolvimento dos alunos foi ainda maior quando descobriram que, em decorrência desse feito, o Dia do Amigo foi criado. Enrique Ernesto Febbraro, médico e professor argentino, considerou esse marco um símbolo de união entre todos os seres humanos, pois juntos os povos poderiam conseguir superar seus desafios. Sendo assim, enviou milhares de cartas a diversos países com o intuito de instituir o Dia do Amigo e organizou uma festa para celebrar a amizade.

Aproveitamos o conhecimento e entusiasmo com as descobertas para, nas rodas de conversa do início do semestre, refletirmos ainda mais sobre a amizade. Afinal, a escola é um lugar onde fazemos amigos.

“Ser amigo é ser companheiro, ajudar o outro, respeitar as vontades dele e viver em paz” – Ana Caroline Corrêa e Gabriela Neves Pedrozo

“A amizade é importante para brincar, imaginar, se divertir, aprender e ter alguém perto sempre que precisar” – Manuela Araújo Alves e Sophia Soares Koga

“Quando vejo um amigo triste, eu incentivo ele a ficar feliz, conversando com ele e fazendo ele voltar a rir” – Gabriel Nacao Freitas

“O que mais gosto de fazer com meus amigos é conversar sobre todos os assuntos, brincar e dar risada” – Lucas Ken K. Masuko