Troca de cartas na Biblioteca

Autoria: Tauany Pazini

A carta pessoal é um gênero textual utilizado entre as pessoas com o objetivo de se corresponderem, contando as novidades, trocando informações, enviando e recebendo notícias de familiares e amigos. Apesar dos avanços tecnológicos e das mudanças ocorridas nos meios de comunicação, a carta ainda continua sendo um instrumento de comunicação de grande utilidade.

Com o objetivo de apresentar esse importante meio de comunicação às crianças, estimular a escrita e promover a interação entre diferentes séries, a Biblioteca do Santa Maria trabalhou o tema nas aulas com as turmas de 1º e 2º ano do Fundamental.

Para iniciar o assunto e aguçar a vontade de se corresponderem, a equipe fez a contação de “A carta de Gildo”, da autora Silvana Rando. O livro traz uma belíssima história sobre a troca de correspondências entre alunos de uma escola com pessoas que não conheciam e que receberam suas cartas por acidente, quando um furo na bolsa do carteiro mudou o rumo das correspondências. O livro traz as emoções e os sentimentos que envolvem a troca de cartas, como saudade, amizade, alegria, entre outros.

Após a contação da história, os alunos do 1º ano foram estimulados a escrever uma carta para um aluno do 2º ano, independente de conhecê-lo ou não. Quando os alunos receberam as cartas, ficaram muito felizes e logo quiseram respondê-las. As primeiras cartas foram entregues em sala, entretanto, muitos quiseram continuar a correspondência, então, uma caixa de correio foi colocada no pátio, dando continuidade à troca e interação entre os alunos.

A emoção, curiosidade, ansiedade e felicidade que os alunos estão tendo em receber e escrever suas cartinhas é indescritível!