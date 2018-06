Trilhas e Trilhos: um caminho para o pertencimento

Autoria: Rafaella Derballe

Uma trilha para percorrer, um trilho para o trem do Jardim II viver e conviver.

Nessa trilha, a Educação Infantil do Colégio Santa Maria também garante o brincar, o explorar… muita cor, relações e transformações!

Muito mais do que “fazer parte de um grupo”, o sentimento de pertencer para o Colégio engloba o reconhecimento da criança em estar fazendo parte de um ambiente de socialização, descobertas, conquistas…sendo capaz de atuar e transformar o espaço com justiça e sensibilidade, criando vínculos e pensando no coletivo.

Para despertar na criança o sentimento de pertencer, a equipe pedagógica da escola desenvolve propostas de aprendizagem norteadas por dois fatores de extrema importância nessa faixa etária: os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e os campos de experiência.

O campo “o eu, o outro e o nós” é muito trabalhado com os alunos para garantir a formação de vínculos e assim, em contato com os colegas, construir seu modo próprio de ser, agir, sentir e pensar. E desta forma, garantimos também os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Direitos essenciais para percorrer com sucesso o caminho do pertencimento, criando vínculos e relações de amizade.

Todas as atividades realizadas possuem uma intencionalidade. Intenção essa que inspira nossos alunos a serem agentes de transformação e portadores de esperança. Intenção essa que trabalha valores, atitudes, forma grupos e os motiva para cada um e todos justos viverem, conviverem e aprenderem.

Assim, na nossa trilha, o brincar, fazer e participar aproximam os alunos, que se relacionam, dialogam e criam laços.

Entre as atividades desenvolvidas, o Trem dos Superamigos despertou no Jardim II B a formação de um grupo onde cada aluno com suas características individuais tem sua importância. Habilidades que se completam, valores e atitudes vivenciadas no dia a dia. Um grupo que faz a diferença para nossa sala ser como ela é.

Cada criança, como parte de um vagão, faz do nosso trem um instrumento de união e amizade.

E assim, nas trilhas e nos trilhos, o trem do Colégio Santa Maria prepara o aluno para viver, conviver e pertencer ao mundo, colorindo-o e transformando-o.