Trabalho de qualidade de vida

Autoria: Luiz de Mello Machado Junior

Atualmente, falar de qualidade de vida é dizer, entre outras coisas, sobre a importância do bem-estar físico, mental, psicológico e emocional do ser humano.

Notamos que no mundo contemporâneo esse assunto se torna cada vez mais importante ser abordado, principalmente entre os adolescentes que estão em plena formação e necessitando de orientação sobre o tema, a fim de alcançar autoestima e hábitos de vida saudável.

Dessa forma, cumprindo uma das etapas do projeto interdisciplinar do 9º ano do Santa Maria, o componente de Educação Física desenvolveu com os alunos um trabalho que consistia na pesquisa e apresentação dessa temática com diferentes abordagens. O objetivo dos seminários era suscitar reflexões sobre: sedentarismo, obesidade e maus hábitos alimentares; os impactos do uso de suplementos, drogas e anabolizantes; saúde mental e os benefícios da atividade física; as convergências e divergências dos padrões de beleza e saúde; os distúrbios alimentares como bulimia e anorexia e, por último, os benefícios dos hábitos saudáveis como horas de sono, alimentação equilibrada e atividade física regular.

Ao longo desse processo, ficou claro que a Educação Física e toda dimensão da cultura corporal atua na qualidade de vida das pessoas de forma bastante significativa, não só no que se refere ao físico, mas também nos aspectos mental e sócio-emocional.

Podemos dizer que as apresentações dos grupos destacaram os conteúdos de forma abrangente, satisfatória e fazendo uso de recursos bastante ilustrativos, alcançando assim os objetivos desejados.

Por fim, vale dizer o quão importante foi expor esse assunto com os nossos educandos para a aquisição de novos conhecimentos. Parabéns a todos os grupos pelos excelentes trabalhos apresentados!