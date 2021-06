Tivemos Festa Junina, sim, senhor!

No Santa Maria, a Festa Junina é um evento festivo, mas também de muito aprendizado. Mesmo com as restrições devido à pandemia, o 2º ano do Fundamental I, por exemplo, escolheu estudar e praticar a dança dos arcos de Pernambuco e a dança do coco de Alagoas.

Em tempos de ensino remoto, as crianças ainda realizaram a quadrilha virtual com a participação das famílias, brincaram de bingo, decoraram suas casas com enfeites juninos e se vestiram a caráter. E não é que deu certo?!