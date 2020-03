Teorias infantis sobre ciclo da vida

Autoria: Fernanda S. Lugatto

Em uma roda de apreciação de desenhos feitos pelas crianças do Jardim II do Santa Maria, uma delas apresenta sua narrativa sobre o “Ciclo da vida”, explicando com toda a sua sabedoria infantil que nascemos, somos crianças, adolescentes, nos tornamos adultos, velhinhos, morremos, vamos para o cemitério, para o céu, nos encontramos com Nossa Senhora e com Jesus e aí começa tudo de novo…

Como o assunto interessou demais as crianças, retomamos em outro momento e algumas teorias infantis sobre o tema foram:

“A tente está dentro do ciclo da vida” – Mariana

“Ciclo da vida é quando a gente morre ou vive de novo” – Felipe

“A gente só nasce de novo porque o mundo não pode ficar vazio” – Cecília

“A gente tem um ciclo da vida dentro de nós, é a nossa alma” – Luca

“A alma é o nosso significado” – Fellipe

“Tem um ciclo da vida no nosso corpo que é igual uma bateria” – Davi

“Com Deus, a gente tem uma vida que nunca vai acabar” – Marian

“O ciclo só acaba quando o mundo para de voltar” – Sofia

Estas teorias mostram um desejo das crianças em desvelar o mundo, em saber e compreender o como e o porquê das coisas.

O desenho, por sua vez, reflete a inteligência simbólica e revela o desenvolvimento cognitivo, emocional e expressivo da criança. Ele é uma entrada para o mundo da imaginação, autoconhecimento e livre expressão. É como uma diversão, uma linguagem que a criança usa para se relacionar com o mundo.

Situações como estas devem ser estimuladas e valorizadas, pois são boas oportunidades para a criança aprofundar, relacionar e comunicar o que já conhece, fazer descobertas e elaborar melhor as situações. É fundamental que ela seja encorajada a construir suas teorias e conhecimento acerca do mundo que a rodeia.