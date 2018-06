Tempo e Espaço na sala de aula

Autoria: Ednilson Oliveira

Já faz mais de 100 anos que Albert Einstein (1879-1955) propôs a teoria da relatividade. No entanto, ela ainda é desconhecida para muitos estudantes e até mesmo professores do Ensino Médio. Quando digo desconhecida, estou relatando o fato de muitos não conhecerem seus princípios básicos e fundamentais e o fato de estar estruturada em dois blocos conceituais: Teoria da Relatividade Restrita (1905) e Teoria da Relatividade Geral (1915).

Ao propor essas teorias, Einstein – um físico teórico – abalou para sempre o mundo da Física, abrindo um capítulo importante na história da humanidade. Sua relevância estende-se também à Filosofia, pois, ao conceituar a velocidade da luz como sendo constante, abriu um precedente para alterar a relatividade do tempo e do espaço, fazendo com que mudássemos a nossa visão do Universo.

A visão atual de um universo no qual as concepções sobre o espaço e o tempo são vistas de forma interligada, constitui o que chamamos de Universo Espaço-tempo. A partir desta visão, amplia-se o nosso conhecimento do macrocosmos e as bases da cosmologia, permitindo a previsão de fenômenos como o desvio da luz por um objeto de grande massa, as lentes e as ondas gravitacionais, a possibilidade de se viajar no tempo e no espaço, o problema do paradoxo dos gêmeos, entre tantas outras abordagens diferentes e inovadoras.

Porém, as ideias de relatividade e de tempo são muitas vezes abordadas em filmes, sem um conhecimento verdadeiro e real da Física envolvida, despertando enorme curiosidade dos alunos.

Surgiu assim, a partir da curiosidade dos alunos sobre um assunto pouco abordado no curso de Física e pouco conhecido pelos docentes, o desafio de um estudo conjunto. A equipe de professores do Ensino Médio do Colégio Santa Maria propôs-se o desafio de estudar a temática em profundidade e de forma interdisciplinar para, posteriormente, oferecer aos alunos a possibilidade de aprofundamento teórico e reflexões sobre o tempo e a relatividade de Einstein.

Unindo todas as áreas do conhecimento – Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Linguagens e Códigos, Humanidades e Matemática – os professores estão sendo incentivados e provocados a pensarem o que é afinal o conceito do tempo.

Partindo de diversas abordagens e conceitos de suas respectivas áreas do conhecimento e formação, pretende-se construir conexões possíveis e até contradições sobre os conceitos de tempo e de espaço e discutir as implicações que isso tem na educação e no mundo moderno.