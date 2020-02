Tempo de acolhimento: os primeiros dias na escola

Autoria: Karine Ramos e Fátima Perazolli

Mais um ano letivo se inicia e com ele a história de um novo grupo que se forma. Um a um, todos vão chegando – crianças, pais e educadores – trazendo consigo sentimentos, expectativas e singularidades que irão compor as primeiras experiências vividas na escola.

Escuta, carinho, respeito, compreensão, parceria, gentileza e generosidade permeiam as relações que se estabelecem neste tempo de acolhimento. Tempo de risos e choros, aventuras e medos, idas e vindas. Tempo em que recebemos e que somos recebidos, acolhemos e somos acolhidos.

No Colégio Santa Maria, consideramos que cada criança tem o seu tempo e vive este momento de adaptação à escola de maneira única. Neste sentido, planejamos cuidadosamente as vivências e o espaço que acolhe esta experiência. Espaço que acolhe, convida, provoca e instiga às novas descobertas e a curiosidade natural das crianças. Neste espaço coletivo, de interações, pertencimento e aprendizagens, as crianças irão conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer garantindo a formação do grupo, o brincar livre, as expressões e as construções coletivas.

“Preparamos os ambientes inspirados nos ensinamentos ancestrais que mostram que a grande aranha teceu a teia do universo para relacionar todas as coisas e, assim, relacionamos cada detalhe. O verde que conecta as cores, as caixas que convidam ao brincar livre, as tintas e os pincéis que suscitam marcas. Neste movimento de criar para o outro, nos misturamos aos tecidos, às mesas que viram pistas, aos bambolês que viram filtro dos sonhos. E nesta projeção chegamos ao segundo dia de encontros com as crianças. Encontros marcados de amor, respeito à infância e profissionalismo. E assim, com esperança seguimos. Ano letivo começando!”, sintetiza Karine Ramos.