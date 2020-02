Tecendo nós de afeto e de lembranças duradouras

Autoria: Denise Teixeira e Luciana Diniz

“A memória permite ao sujeito que ele dê algum sentido ao seu estar no mundo nos momentos em que se interroga sobre quem é e o que realizou.”

Foi pensando em favorecer a construção da sua identidade e o sentimento de pertencimento ao grupo que os professores do 4º ano do Santa Maria iniciaram as atividades de 2020 compartilhando com os alunos suas caixas de histórias, uma forma de acolhida carregada de memórias afetivas, documentos pessoais e objetos significativos.

A cada professor que se sentava na roda de alunos e se apresentava, uma caixa se abria e muitas lembranças da infância ou da época de estudantes circulavam, acompanhados de histórias de vida e uma mistura de sentimentos que encantou a todos.

Nem precisou fazer o convite. Os alunos ficaram muito entusiasmados e quiseram produzir as suas próprias caixas, resgatando as memórias e vivências importantes de sua primeira década de vida.

Mais expressivo do que a caixa de histórias foram os vínculos afetivos que começaram a ser estabelecidos entre as turmas, relações interpessoais construídas a partir de sentimentos e emoções despertados nessas rodas de conversa.

Sabemos que ter um vínculo especial com alguém é o mesmo que ter essa pessoa participando de nossa história e da constituição das nossas lembranças mais profundas, valiosas para a formação de nossa identidade.

Por isso, acreditamos que quanto mais forte o vínculo entre professor e aluno e entre o aluno e seus pares, mais poderosa é a relação que facilita e promove a aprendizagem.

As primeiras atividades desenvolvidas visavam, portanto, a criação desse ambiente afetivo e motivador, que permite a busca do sujeito histórico, do aluno que questiona os assuntos apresentados e se interessa por ampliar as descobertas, protagonizando o trabalho a ser desenvolvido.

Para enriquecer a viagem pelo conhecimento que acontecerá no 4º ano, os alunos também tiveram a oportunidade de contar suas primeiras vivências, suas expectativas em relação ao grupo e ao projeto da série, para pensar que marcas pretendem deixar uns nos outros ao longo do ano.

Que esta experiência traga muitas conquistas, aprendizagens significativas e muitos elementos para nossa caixa de lembranças da vida!