“Roliúde City”, adaptação escrita pelo professor Sergio Seixas, a partir da obra “Tribobó City” de Maria Clara Machado, foi o texto escolhido para a finalização do curso de Teatro do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Santa Maria.

Em um novo contexto, a história se passa numa pequena cidade do interior da Paraíba, Roliúde (o título foi inspirado no município de Cabaceiras, a Hollywood nordestina, por conta das tantas locações feitas pelo cinema nacional nessa cidade). Explorados pelo corrupto prefeito Gedemar White e sua gangue, o povo da cidade passa a exigir seus direitos diante dos conflitos apresentados na trama. Na linguagem da comédia, o público poderá envolver-se e identificar-se com personagens simples e humildes, ingênuas e engraçadas, fortes e determinadas, com muita graça e leveza.

Em meio a diálogos leves, encontram-se valores humanos, éticos e morais, por vezes abandonados no mundo contemporâneo, mas resgatados com grande destaque em “Roliúde City”. Qualquer semelhança com o momento político, econômico e social brasileiro não será mera coincidência!

Teatro com reflexão sobre valores

“Roliúde City”, adaptação escrita pelo professor Sergio Seixas, a partir da obra “Tribobó City” de Maria Clara Machado, foi o texto escolhido para a finalização do curso de Teatro do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Santa Maria.

Em um novo contexto, a história se passa numa pequena cidade do interior da Paraíba, Roliúde (o título foi inspirado no município de Cabaceiras, a Hollywood nordestina, por conta das tantas locações feitas pelo cinema nacional nessa cidade). Explorados pelo corrupto prefeito Gedemar White e sua gangue, o povo da cidade passa a exigir seus direitos diante dos conflitos apresentados na trama. Na linguagem da comédia, o público poderá envolver-se e identificar-se com personagens simples e humildes, ingênuas e engraçadas, fortes e determinadas, com muita graça e leveza.

Em meio a diálogos leves, encontram-se valores humanos, éticos e morais, por vezes abandonados no mundo contemporâneo, mas resgatados com grande destaque em “Roliúde City”. Qualquer semelhança com o momento político, econômico e social brasileiro não será mera coincidência!