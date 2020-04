Tarefa cumprida em EAD

As turmas do 4º ano do Santa Maria estão estudando as grandes navegações no século XVI: rotas marítimas, instrumentos náuticos, cartas náuticas etc. Como tarefa, receberam a missão de fazer um registro criativo a respeito do conteúdo, ministrado por meio de videoaula.

O trabalho deveria mostrar a comparação entre a função do Astrolábio e o Telescópio, nos diferentes tempos históricos. Poderiam produzir um vídeo, editar uma sequência de fotos, montar um livreto informativo, escrever a primeira página de um jornal, criar um esquema ou produzir um cartaz, dentre tantas outras possibilidades.

Veja dois exemplos dos trabalhos realizados. Larissa, do 4º B, e Sofia, do 4º D, gravaram aulas sobre os dois equipamentos.

https://youtu.be/ZZbUIxaJ3xo (Larissa)

https://youtu.be/aDsawCJjkjw (Sofia)