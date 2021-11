Tablets na alfabetização de adultos

Alunos da Educação para Jovens e Adultos do Colégio Santa Maria estão sendo apresentados ao mundo virtual. São adultos entrando na era digital, perdendo o medo de uma ferramenta que os intimidava e os constrangia cada vez que eram obrigados a usá-la em espaços públicos como, por exemplo, caixas eletrônicos ou autoatendimentos.

Uma vez por semana, as turmas do 1º e 2º ano da EJA ligam os tablets, buscam um atalho na tela ou apontam as câmeras para o código QR fixado na lousa e entram em jogos que abrangem diferentes áreas do conhecimento. São games elaborados sem imagens infantilizadas, que abordam palavras e assuntos que pertencem à rotina deles.

A atividade aciona uma série de habilidades: atenção, interação, memória, raciocínio lógico, planejamento, tomadas de decisão, seleção visual, entre outras tão valiosas para que ocorra a aprendizagem. Além disso, os jogos os deixam mais focados e despertos. A empolgação diante do aparelho espanta o sono e ameniza o cansaço de um longo dia de trabalho.