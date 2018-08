A importância de brincadeiras de super-heróis na infância

Autoria: Gabriela Kraft Herane

Brincar de super-herói faz parte do cotidiano infantil. Eles fascinam as crianças, principalmente pelos seus poderes e força, que permeiam a fantasia e a imaginação.

Ao trabalhar este tema com as crianças do Jardim II do Santa Maria, logo ficou evidente “paixão” e as reflexões e acerca desses personagens:

“Os heróis salvam as pessoas e o planeta!” (Leon, 4)

“Os super-heróis protegem as pessoas!” (Rodrigo, 4)

“Eles salvam o mundo dos perigos!” (Manuela, 4)

“Eles salvam alguém quando está com problema” (Clara, 4)

O trabalho com heróis vai muito além da fantasia, pois estimula nas crianças virtudes como vencer os medos, coragem para enfrentar desafios e proteger os que precisam. Outra característica forte é a resolução de problemas, que está presente no cotidiano dos heróis e que é uma habilidade para a vida toda!

Na relação das crianças com os super-heróis, são plantadas sementes de valores, atitudes, ética, coragem, humildade e empatia. Elas passam a querer ter atitudes semelhantes às de seus ídolos.

As crianças aprendem a processar emoções por meio da fantasia e imaginação, além de estimularem processos cognitivos fundamentais para o desenvolvimento ao longo da vida, todos “plantados” na infância.

As capas dos super-heróis foi o ponto alto de interesse do grupo. Isso se revelou em brincadeiras constantes no parque, onde levavam capas e se “transformavam”. Ficou evidente para nós que a vestimenta tinha um valor simbólico intenso no grupo, então combinamos de confeccionar uma para representar a nossa classe, que revelasse a nossa identidade como grupo do Jardim II A.

Levantamos o significado da capa em um super-herói para contextualizar o assunto e construímos juntos uma ficha técnica sobre a nossa capa para posterior confecção. A questão do grupo ficou ainda mais forte, porque não era o que cada um queria, mas o que todos decidiram juntos!

“A capa serve para colocar na frente quando tiver um perigo!” (Mateus, 4)

“A capa serve para se proteger!” (Rodrigo, 4)

“A capa serve para voar!” (Ana Laura, 4)

FICHA TÉCNICA: CAPA DO JARDIM II A

COR : AZUL

PODER: AMIZADE

SÍMBOLO : CORAÇÃO

Para complementar nosso trabalho e ficar ainda mais significativo, cada criança levou para as férias a sua capa para confeccionar junto à família e retornar para a escola em agosto. Dessa forma daremos seguimento ao trabalho… Dessa vez trabalhando com os heróis de verdade que convivem conosco no dia a dia!