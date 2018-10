OFICINA SPORTSCIENCE: ESTRATÉGIA PARA DIVERSIFICAR O ENSINO DE FÍSICA

Autoria: Rafael Correa

Como ocorre sempre no segundo semestre, os alunos do Ensino Médio estão envolvidos com universidades e faculdades, já que é nesse período que se iniciam as inscrições para os processos seletivos. Por outro lado, é um momento de muita tensão e apreensão, já que ao mesmo tempo em que os candidatos precisam de muita calma e concentração, já estão exaustos e cansados devido ao término do ano letivo.

Para amenizar essa situação, os professores buscam estratégias para unir a retomada dos conceitos abordados nos vestibulares com momentos de descontração e alegria. Tendo isso em vista, e aproveitando as comemorações dos 70 anos do Colégio Santa Maria, a equipe da Área de Ciências da Natureza oferecerá na Semana de Ciência e Tecnologia uma oficina chamada Sportscience, que tem como propósito trabalhar os conceitos científicos nas modalidades esportivas. E para esse evento festivo do Colégio, a equipe irá trabalhar com o futebol americano.

A atividade, em suma, consiste em calcular a velocidade e o ângulo de lançamento da bola em duas situações: no lançamento com a mão, como se fosse um quarterback, e no chute, como se fosse um kicker. Além da participação dos professores, alunos e famílias, também haverá atletas brasileiros que praticam o esporte em território nacional. Eles irão explicar detalhadamente como deve ser feito o movimento para realizar os lançamentos.

Na parte da Física, os conceitos trabalhados são as equações dos movimentos (uniforme e uniformemente variado) e as grandezas da cinemática, como velocidade, aceleração, tempo e deslocamento. Já na Matemática, temos as construções das trajetórias parabólicas e a obtenção dos ângulos dos lançamentos através das relações trigonométricas do triângulo retângulo.

Assim, mais uma vez, a interdisciplinaridade foi a referência para elaboração de uma estratégia pedagógica que gera significado e aplicação.