Sentir com sentido – “Eros e Psiqué”

Autoria: Pedro Moisés

A leitura dos grandes mitos da cultura clássica grega nos permite mergulhar nas raízes das nossas emoções mais profundas. O amor, o ódio, a compaixão e a inveja articulam suas forças no imaginário grego e entram constantemente em confronto na arena dos corações humanos e divinos.

Ao pensarmos nas fases da nossa vida, é inegável que essa explosão sensitiva ocorre com mais vigor durante a saída da infância e a entrada na adolescência. Os jovens possuem uma capacidade fantástica para sentir.

Tendo isso em mente, a leitura feita pelos alunos do 9º ano do Santa Maria da obra “Eros e Psiqué”, escrita por João Pedro Roriz, fez todo sentido. A vinda do autor para conversar com os alunos abrilhantou ainda mais a reflexão, contribuindo para que eles possam aprender a lidar com suas emoções.

Que a sabedoria grega, voltada para o amor, como a grande força motriz da nossa existência, conduza essa juventude ao equilíbrio emocional, pois assim eles serão capazes de sentir atribuindo sentido ao que sentem. Serão capazes de amar amando o amor sem medida.