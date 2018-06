Semana Mauricio de Sousa na Biblioteca

Autoria: Tauany Pazini

A Semana Maurício de Sousa foi realizada durante as Aulas de Biblioteca para as turmas do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental do Santa Maria.

Devido à sua importância para a literatura infantil brasileira, a biblioteca escolheu o autor como homenageado, apresentando sua biografia aos alunos, bem como seus personagens por meio da encenação da história de um de seus quadrinhos.

Nascido em Santa Isabel, Maurício de Sousa é um dos mais célebres cartunistas, o pai da Turma da Mônica. Ele iniciou sua trajetória como criador de histórias em quadrinhos em 1959, quando seu primeiro enredo protagonizado pelo cachorrinho Bidu foi publicado em um jornal. Mônica, sua personagem mais conhecida, foi criada em 1963. É o mais famoso e premiado autor brasileiro de história em quadrinhos e membro da Academia Paulista de Letras. Os quadrinhos de Maurício de Sousa têm fama internacional, tendo sido adaptados para o cinema, para a televisão e para os videogames.

Segundo ele, é possível educar e alfabetizar por meio das histórias em quadrinhos. O cartunista disse que é muito comum ouvir de pais que seus filhos aprenderam a ler com a Turma da Mônica, afinal, a linguagem dos quadrinhos trabalha a memória visual juntamente com a de leitura.

O objetivo dessa semana foi trazer ao mundo das crianças as histórias desse autor que há muitas gerações encanta a todos com as aventuras da Turma da Mônica, além de mostrar ao aluno a importância das histórias em quadrinhos e o quanto o brasileiro Maurício de Souza representa nessa área!