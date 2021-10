Autoria: Roberta Osiro

As turmas do 2º ano do Ensino Fundamental do Colégio Santa Maria desenvolvem um trabalho intenso voltado à linguagem. É através dela que nos comunicamos, seja pela oralidade ou pela escrita. Com ela expressamos opiniões, pensamentos, sentimentos, informações, ou seja, nos relacionamos com o outro.

Nesse sentido, a Semana das Linguagens, realizada de 13 a 17 de setembro, foi um momento interessante de interação e troca de conhecimentos entre as crianças de quatro a sete anos.

Alunos e alunas foram convidados a pensar propostas de atividades a serem apresentadas para as turmas do Infantil e 1º ano do nosso Colégio. Nossa turma escolheu uma história que já havíamos trabalhado no início do ano: “Chapeuzinho Vermelho”.

História escolhida, mas como seria apresentada? O grupo levantou algumas possibilidades, e decidimos que seria muito interessante usar o teatro de sombras. A ideia surgiu a partir de um experimento realizado nas atividades de Ciências Naturais. Como todos os alunos queriam uma tarefa na apresentação, organizamos duas sessões, para as turmas do Jardim e do 1º ano F.

Quando a história começou, foi possível observar os olhos atentos dos nossos convidados e as expressões de surpresa ao ver os personagens que apareciam na “tela de sombras”. Já os nossos artistas ficaram muito orgulhosos por organizarem esta proposta e querem promover outros encontros de trocas com as turmas. Uma valiosa troca de experiências que torna a aprendizagem potente e repleta de significados!