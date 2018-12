Semana das Linguagens no Santa Maria

Autoria: aluna Anne Laudares (4º ano)

“Santa Maria school is where we understand how education, respect and love can change our land… Setenta anos celebrar, valores que levamos para todo o viver…” Bom, esse é o começo, a história de uma escola. Apenas alguns versos já contam sobre quem somos.

Este ano, o colégio Santa Maria acaba de completar o jubileu de 70 anos. Para comemorar com alegria e felicidade, o colégio realizou diferentes atividades durante sete semanas. Uma delas foi a Semana das Linguagens e é justo sobre ela que vamos contar.

Para nos expressar podemos cantar, dançar, correr, pular, pintar… Pensando sobre isso, os professores elaboraram diversas atividades como teatro, dança e música. Hoje vamos contar sobre a apresentação do 4 ano. Os alunos ensaiaram durante todo o mês de novembro. Nos dias 22/11 e 27/11, houve duas lindas apresentações no auditório Sister Chalita. Alunos tocaram músicas na flauta, violino, piano e também cantaram.

Nesse dia, alunos e professores estavam muito ansiosos. A aluna Anne vai contar como foi essa sensação: “Me senti ansiosa, mas ao mesmo tempo animada. Parecia que tinha borboletas em meu estômago.”

As luzes se apagaram, a cortina se abriu e as crianças começaram a cantar, às vezes parando para falar. A cada frase dita, luzes de flash apareciam no salão. Havia um telão mostrando fotos e filmes sobre as atividades e histórias do colégio.

No final da apresentação as professoras elogiaram muito as crianças. “Lindo, muito lindo 4 ano”.

Quando saíram do palco Felipe e Davi perguntaram à professora Cláudia: “Professora, amanhã vai ter lição?”

Cláudia responde com um simples gesto de risada.

A apresentação havia acabado, mas para os alunos ela nunca vai acabar.