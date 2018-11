Semana das Ciências e suas Tecnologias: o conhecimento sem fronteiras

Autoria: Ana Cláudia Lasinskas

Para participar da semana comemorativa dos 70 anos do Colégio Santa Maria, realizada de 15 a 19 de outubro, a equipe de Matemática preparou uma exposição dos trabalhos produzidos pelos alunos do 6º ao 9º ano, bem como oficinas com games matemáticos. Os trabalhos apresentados retrataram as conexões matemáticas com outras áreas do conhecimento e o cotidiano.

A partir do embasamento teórico (estatística, números, geometria plana e geometria espacial) desenvolvido em sala de aula, os alunos, trabalhando em equipes, confeccionaram todo material exposto.

O projeto do orçamento familiar serviu de base para os alunos do 6º ano produzirem gráficos com análise dos gastos das famílias fictícias e vídeos com depoimentos e descobertas realizadas. Eles também apresentaram as HQs, elaboradas a partir da leitura do livro “Seu dinheiro, sua decisão”.

Após realizar uma pesquisa sobre a origem e regras de jogos de estratégia e raciocínio, utilizando construções geométricas, os alunos do 7º ano confeccionaram tabuleiros e peças para apresentar jogos como Konane, Shisima, Pong Haw k’I , entre outros. Também foram produzidos vídeos explicativos para apresentar as regras dos jogos.

A visitação ao museu durante a exposição das obras de Júlio Le Parc permitiu que os alunos do 8º ano produzissem atividades plásticas relacionadas às obras. Após um estudo sobre a resistência e algumas propriedades dos triângulos, eles também construíram uma base que serviu de protótipo para a confecção das pontes de papel expostas.

Com base no projeto interdisciplinar realizado com as disciplinas de Artes, Matemática e Filosofia, os alunos do 9º ano apresentaram suas produções. Foram utilizadas duas técnicas para a confecção dos cinco Poliedros de Platão: uma partindo da planificação, quando alguns poliedros foram personalizados, plastificados e montados, e outra utilizando barbante e canudos de refrigerante de papel para a construção dos esqueletos dos outros poliedros.

Durante esta semana, os alunos participaram das oficinas de games no laboratório de Informática. Os professores de Matemática indicaram os softwares e games que foram trabalhados e os alunos voluntários se prepararam para monitorar os colegas de séries anteriores. Deste modo, todos puderam atuar como monitores e monitorados, explorando conteúdos específicos, de forma lúdica e prazerosa.

A exposição foi um sucesso: o nível das produções foi excelente e a participação dos alunos foi intensa. Todos estão de parabéns!!!