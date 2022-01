O assunto é desagradável, mas necessário e pouco conhecido, então vale a pena saber mais…

Em tempos de turbulência financeira, toda ajuda é bem-vinda para driblar possíveis imprevistos. No Colégio Santa Maria, os pais contam com um seguro educacional sem custo adicional na mensalidade. Caso o responsável financeiro tenha perdido o emprego, pode usufruir de uma cobertura de cinco meses, mesmo que antes desse período ele seja recolocado no mercado de trabalho.

O seguro educacional também prevê cobertura em caso de morte do responsável financeiro, acidente que o impossibilite de trabalhar temporariamente ou acidente com o estudante. Todos os casos são avaliados e necessitam de comprovação documental.