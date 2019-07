Saudação à cultura afro-brasileira em Festa Junina

Autoria: Gilda Parazzoli Ramirez e Gilberto Soares

Os alunos e alunas do Ensino Fundamental II apresentaram na tradicional Festa Junina do Colégio Santa Maria uma mescla dos ritmos africanos, tendo como base o tema: “África: Mistura de raças”.

O Projeto “África” teve início no começo do ano com o envolvimento de todos os componentes curriculares, em diferentes atividades que os levou a refletir sobre a contribuição dos africanos na história do Brasil e da humanidade.

Todos as turmas do 7º anos visitaram o Museu Afro Brasil, onde conheceram um pouco mais sobre a importância da população negra na nossa sociedade. No museu, repleto de memórias, lembranças, imagens de orgulho, sofrimento, conquista e competência dessa população que formou nossa nação, sensibilizaram-se e puderam assimilar melhor todo o projeto.

As turmas desenvolveram um trabalho de pesquisa, aprofundando-se sobre vários aspectos peculiares aos povos africanos e seus descendentes, investigando sobre formas de vida, de convivência, vocabulário, culinária, dança e artesanato.

Durante o evento, os pais e familiares assistiram às apresentações baseadas nas tradicionais canções das danças características da cultura africana. O envolvimento de todas as classes foi surpreendente. Emocionados, com muita alegria e um colorido surpreendente os estudantes mostraram suas habilidades para uma plateia que lotou a arquibancada do Colégio.